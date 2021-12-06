桌球世錦賽 經文處與僑社盛情接待台灣選手

駐休士頓台北經濟文化辦事處羅復文處長與僑領及社團合辦台灣日。（台北經文處提供）

「2021年世界桌球錦標賽」於11月23日至29日在休士頓 舉行，台灣代表隊由中華民國桌球協會葉國欽秘書長帶團來休士頓參賽，駐休士頓臺北經濟文化辦事處長羅復文、美南僑領及社團代表熱情接待，並赴球場為台灣選手加油打氣。

此行參賽選手包含鄭怡靜、陳思羽、劉馨尹、鄭先知、李郁諄、莊智淵、林昀儒、陳建安、馮翊新、黃彥誠、廖振珽等11人。

駐休士頓台北經濟文化辦事處在11月26日八強賽當天與美南台灣旅館 公會、休士頓台灣同鄉會及休士頓台灣商會等僑團在李雄僑務顧問共同策畫下，合辦「2021年世界桌球錦標賽台灣日(Taiwan Day)」活動，藉由設置宣傳攤位，廣發文宣宣介台灣文化及觀光，讓出席桌球世錦賽之當地民眾有機會認識台灣，現場並有主持人裴俊莉及盛名在外的三太子帶動氣氛，與台灣選手和現場觀眾互動，場面溫馨熱鬧。台灣選手林昀儒及鄭怡靜也不負眾望，在當天的混合雙打項目打進了四強賽，最後勇奪銅牌佳績。

賽事結束後，為歡迎桌球國手首度到德州 參賽及展現德州熱情好客盛情，美南台灣旅館公會理事何怡中與嚴杰僑務顧問夫婦、休士頓台灣同鄉會會長陳逸玲及休士頓台灣商會會長張園立夫婦，特別安排代表隊團員參觀休士頓太空中心(Space Center Houston/NASA)及享用美味墨西哥晚餐。處長羅復文夫婦、王韋龍副處長夫婦、陳美芬僑務委員及夫婿美南台灣旅館公會陳清亮會長、陳建賓僑務委員、李雄僑務顧問及周建佑僑務促進委員等均共襄盛舉，陪同選手共度在德州美好的夜晚。葉國卿表示，休士頓之旅十分難忘，感謝羅復文處長及熱情僑胞朋友接待，選手們會持續在未來比賽中努力爭取佳績回報。