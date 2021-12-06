我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗「後院失火」？更多幕僚求去 傳難忍她尖酸刻薄

開門就染Omicron？完整接種者 沒出防疫旅館也確診

紐時：德州小鎮尤利斯 全美最宜居

編譯組／綜合報導 
德州北部的尤利斯被視為全美最移居的地方。（KHOU）
德州北部的尤利斯被視為全美最移居的地方。（KHOU）

紐約時報專欄指出，德州北部的尤利斯（Euless）是全美最宜居的地方，甚至連達拉斯、福和市（Fort Worth）、休士頓、奧斯汀都比不上。 

雖然州際公路I-35沿線的德州各地都不錯住，但是德州北部特別宜居，全美前十有七個在北德，而且都在達福地區。除了尤利斯外，還有Edgecliff Village、Garland、Grand Prairie、Mesquite、DeSoto與Cedar Hill。 

紐時專欄作家Farhad Manjoo表示，他的判斷標準是，當地是否消費低廉、薪資夠高、種族多元，且氣候變遷威脅低。尤利斯2021年的人口僅5萬8000人，幅員1萬371英畝，而且有大量東加與尼泊爾裔居民。 

Farhad Manjoo說，他要是年輕個十歲，小孩沒上學，妻子沒被加州的工作綁住，他真的可能選擇遠離加州，因為現在的德州像極了1980年代的加州。現在的德州朝氣蓬勃、活力十足，又不必花上大把鈔票，就能過上好生活，這對許多人來說就是夢寐以求的事了。 

但是Farhad Manjoo也說，德州佬不必擔心德州真的被加州化，因為那是輿論的誇大其辭。但是說真的，德州北部的郊區缺點少，達拉斯周邊的尤利斯、Plano、McKinney、Garland、Allen都很不錯，犯罪率低、工作機會多，居家環境、教學品質都不錯，加上空氣好、餐廳優，種族與政治又多元，這些都讓濱海大都會相形遜色。

德州 加州 大都會

上一則

學習佛法圓融的智慧摘錄盧台長講述於觀音堂

延伸閱讀

加州再發紓困金 看郵編可知收到日期

加州再發紓困金 看郵編可知收到日期
加州發放新一輪紓困金 總額5.63億元

加州發放新一輪紓困金 總額5.63億元
Omicron襲德州 專家：可能在幾天或幾周內

Omicron襲德州 專家：可能在幾天或幾周內
德州人語／疫情即將再大流行或結束？

德州人語／疫情即將再大流行或結束？
德州男再因詐財蹲牢 從小到大入獄照可集相本

德州男再因詐財蹲牢 從小到大入獄照可集相本
稅金誘惑大 Tesla總部搬到德州奧斯汀

稅金誘惑大 Tesla總部搬到德州奧斯汀

熱門新聞

德州夫婦52萬簽約買下預售屋，卻因瞬間漲20萬，無力支付而抱憾。(Unsplash網頁)

簽約預售屋 建商加價20萬轉賣他人 德州夫婦傻眼

2021-11-29 18:46
Christina(中)案發後首露面，回顧被暴打的經歷。(亞總會提供)

費城捷運上被暴打 女華生首露面：我不是英雄

2021-11-30 23:06
嫌犯為一非裔男性。(芝加哥警局)

又傳亞裔遭劫殺 芝加哥59歲男遇搶被近距離開槍打死

2021-12-02 11:37
父女一起打獵，幼女不幸命喪槍下。(示意圖，Unsplash)

父女一起打獵 德州11歲女童命喪老爸槍下

2021-11-30 15:03
位於伊州北溪市的全州保險宣布，該總部大樓與土地全部已經出售。(Allstate臉書)

居家上班成常態 保險巨擘Allstate售出總部

2021-11-29 14:49
被喻為「全美國最怪異」的房子上市求售。(維基)

4腿巨獸？幽浮？全美最怪的房子在德州 175萬元求售

2021-12-04 16:54

超人氣

更多 >
劉德華10年不吃米飯 王晶毫不留情用一句話形容

劉德華10年不吃米飯 王晶毫不留情用一句話形容
美國萬物齊漲 揭開商家變相漲價5大策略

美國萬物齊漲 揭開商家變相漲價5大策略
封面故事／一元店聰明購物 買不買有講究

封面故事／一元店聰明購物 買不買有講究
挪威逍遙號郵輪爆10人染疫 今載3千多人回美

挪威逍遙號郵輪爆10人染疫 今載3千多人回美

赴醫院快篩新冠 他收到4000元帳單 過來人建議去藥局

赴醫院快篩新冠 他收到4000元帳單 過來人建議去藥局