紐時：德州小鎮尤利斯 全美最宜居

德州北部的尤利斯被視為全美最移居的地方。（KHOU）

紐約時報專欄指出，德州 北部的尤利斯（Euless）是全美最宜居的地方，甚至連達拉斯、福和市（Fort Worth）、休士頓、奧斯汀都比不上。

雖然州際公路I-35沿線的德州各地都不錯住，但是德州北部特別宜居，全美前十有七個在北德，而且都在達福地區。除了尤利斯外，還有Edgecliff Village、Garland、Grand Prairie、Mesquite、DeSoto與Cedar Hill。

紐時專欄作家Farhad Manjoo表示，他的判斷標準是，當地是否消費低廉、薪資夠高、種族多元，且氣候變遷威脅低。尤利斯2021年的人口僅5萬8000人，幅員1萬371英畝，而且有大量東加與尼泊爾裔居民。

Farhad Manjoo說，他要是年輕個十歲，小孩沒上學，妻子沒被加州 的工作綁住，他真的可能選擇遠離加州，因為現在的德州像極了1980年代的加州。現在的德州朝氣蓬勃、活力十足，又不必花上大把鈔票，就能過上好生活，這對許多人來說就是夢寐以求的事了。

但是Farhad Manjoo也說，德州佬不必擔心德州真的被加州化，因為那是輿論的誇大其辭。但是說真的，德州北部的郊區缺點少，達拉斯周邊的尤利斯、Plano、McKinney、Garland、Allen都很不錯，犯罪率低、工作機會多，居家環境、教學品質都不錯，加上空氣好、餐廳優，種族與政治又多元，這些都讓濱海大都會 相形遜色。