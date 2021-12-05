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波士頓商收購達拉斯房產 10億買下佛里斯科大型公寓

編譯組／綜合報導

達拉斯晨報報導，總部位於聖安東尼奧的開發商Embrey Partners LLC，將其位於佛里斯科（Frisco），價值10億元，350單位的大門公寓社區（Domain at The Gate apartments），出售給波士頓投資商TA Realty。

這個出租的公寓社區，位於達拉斯北收費公路（Dallas North Tollway）西側，靠近約翰希克曼公園大道（John Hickman Parkway）。

Embrey管理主管科克（John Kirk）說，這是一家位於星區（Star District）附近的豪華物業，是達拉斯牛仔隊（Dallas Cowboys）主場，因方便前往一流的餐廳和娛樂場所，在該地區廣為人知。

此外，佛里斯科也被認為是達拉斯-福和市地區（D-FW）最強大的市場之一，也是企業、辦公室非常理想的位置。

大門公寓社區，包括帶戶外廚房的泳池庭院、兩層樓的健身中心與狗公園等。

商業地產公司Walker & Dunlop促成此次交易，但並未披露詳細的出售條款。

Embrey將繼續管理該物業。自1974年以來，該公司已開發超過4萬2000套公寓和超過600萬平方呎商業地產。

這次是TA Realty近期在北德州的第二次收購。TA Realty管理超過300億元的房地產

11月中旬，該公司從達拉斯商業房地產公司Holt Lunsford Commercial手中，收購達拉斯-福和市周圍五處商業園區物業。

Embrey Partners從總部在杜拜的Invest Group Overseas購買佛里斯科計畫的土地，該集團正開發占地49畝的Gate混合開發計畫。

Invest Group Overseas於2014年公布大門公寓計畫詳細資訊，計畫建設面積超過230萬平方呎。

該計畫也是佛里斯科曾經所謂的50億元開發計畫的一部分，包括Star與佛里斯科站（Frisco Station）的開發。

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