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美國Omicron確診超過20例 佛奇：進入社區感染

德州人語／疫情即將再大流行或結束？

德州人語

南非首先發現Omicron變種病毒，近日讓全世界緊張。有專家說，它的傳染力是Delta變種病毒的30倍，佛奇等專家擔心它引發第五波大流行。但德國、南非專家有不同看法，甚至認為Omicron可能是「聖誕禮物」，意味病毒巔峰期已過，即將變成像流感一樣，意味兩年來全球被疫情綁架的局面即將告終。

到底是好消息或壞消息？專家看法目前南轅北轍。德國公衛專家勞德巴赫(Karl Lauterbach)說Omicron是聖誕禮物，主因在病毒的棘蛋白有32種突變，代表感染能力強化，但致死機率降低，和大多數呼吸道病毒進化方式一樣。

最先對Omicron發出警報的南非醫師Angelique Coetzee也說，新病毒症狀很輕微，沒有明顯併發症，她擔憂可能對糖尿病、心臟病等患者且未打疫苗的高齡者有更大影響。一般人感染只是出現疲憊感，肌肉痠痛、咳嗽，症狀輕微，嗅味覺並未喪失，患者在家接受治療即可。

這些訊息使拜登總統29日發表談話安撫民眾，並矢言不會採封城影響經濟，華爾街和商家都鬆一口氣。綜合下面因素，我們似走到抗疫的十字路口，正等待被「審判」。

一、疫情流行迄今已快滿兩年，很多公衛專家說，疫情該到告一段落的時候了。新冠病毒近期在日本、印度都出現過染疫者神奇突然降低很多的現象，人類對它的性質還在摸索研究，說不定過去每兩個月就高低起伏的周期也接近結束了。

二、疫苗研發進展巨大，拜登政府寧可信其有作最壞打算，呼籲全美成年人都注射補強針，既防萬一，也給藥廠帶來大生意。但近四成民眾不打疫苗還是不打，他們相信新冠疫情有如流感，看來也逐漸快成事實了。

三、默克等藥廠的口服藥有大進展，默克的新藥獲FDA批准，即使感染了可服藥，在家治療不必住院，能降低住院和死亡機率達89%。很多人認為，不必再怕新冠疫情，即使感染者會有很多後遺症。

四、新冠病毒通常在冬季更猖獗，佛奇擔憂Omicron造成第四波大流行。對照美國人過感恩節、聖誕節聚會頻繁，搭機旅行恢復近疫情前高點。年終購物季各大商場擠滿人潮，大學美足、職業美足賽場場爆滿，幾乎無人戴口罩，佛奇的擔憂表示美國還在冒高風險。

五、英國、日本等都暫停南非航班入境，美國還開放，美國出現Omicron病毒屬必然。這樣開放邊境，即使下令搭機來美旅客登機前須檢測，但美國這樣開放有如在「歡迎」新病毒進入，使疫情再度大流行有理由擔憂。

華人通常警覺性高、願戴口罩和接受各種防疫措施。大陸、台灣都採「清零」抗疫，美國卻執行「和病毒共存」。孰優孰劣、誰的經濟和社會恢復得更快？未來幾星期很關鍵。但願Omicron變種病毒開始自我演變衰退，進而和一般流感病毒類似，明年我們都能真正獲「解放」。

疫情 Omicron 南非

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