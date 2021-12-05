Omicron襲德州 專家：可能在幾天或幾周內

達拉斯晨報報導，德州 西南醫學中心和其他研究機構專家稱，新冠肺炎 Omicron變種病毒 現蹤德州，只是時間問題。

自11月底，南非科學家首次發現Omicron變種病毒，自那時至今，美國十多個州和全球約40多個國家均出現該變種病毒。

德州主要城市和醫學大學，包括達拉斯、休士頓和聖安東尼奧，正使用基因組測序，分析新冠肺炎陽性檢測結果中，是否存在Omicron變種。疾病控制和預防中心，也對德州一些新病例進行基因組測序。

基因組測序，一直是新冠肺炎疫情期間，檢測病毒的重要工具，科學家可識別和追蹤不同病毒株。

什麼是基因組測序，它是如何進行追蹤？

基因組測序，是讓科學家確定組成某種東西的DNA化學組成部分的順序，而DNA是決定其獨特特徵的遺傳指令。

「你可以把病毒的基因組，想像成一本書」休士頓衛理公會醫院病理學和基因組醫學副教授Wesley Long說，DNA像書中的文字一樣，因此在對病毒進行測序時，他和他的團隊，會在其中尋找突變或「錯別字」。

「可能某些字拼寫錯誤，會改變書中文字單詞的含義」他說，這就是有些突變，會改變病毒的傳播能力或傳染力。

例如，Omicron變種病毒，似乎會造成30種新冠肺炎病毒內的刺突蛋白發生突變，影響傳播給人類的難易程度。根據紐約時報，南非科學家日前表示，這種新型變種病毒的傳播速度，似乎是Delta變種病毒的兩倍多。

科學家們認為何時會在德州驗出Omicron病毒？

領導新冠肺炎變種病毒追蹤的Jeffery SoRelle說，專家們不確定該變種病毒何時會在德州現蹤，可能是接下來幾天或幾周內。

包括西南醫學院、休士頓衛理公會、德州大學聖安東尼奧醫學中心和德州A & M大學在內的幾家醫學院和大學，自11月開始，即試圖檢測尋找該變種病毒。

Long說，要遇到Omicron變種病毒樣本可能需一點運氣，因並非城市中的每個新冠肺炎陽性樣本中，都能得到測序。他說，他在休士頓衛理公會的團隊，正對大休士頓等大都會地區，對新冠肺炎測試樣本中的5%進行測序。