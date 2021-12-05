我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密州槍案學校早知槍手尋彈 未強令離開 也被檢討

美國Omicron確診超過20例 佛奇：進入社區感染

Omicron襲德州 專家：可能在幾天或幾周內

編譯組／綜合報導

達拉斯晨報報導，德州西南醫學中心和其他研究機構專家稱，新冠肺炎Omicron變種病毒現蹤德州，只是時間問題。

自11月底，南非科學家首次發現Omicron變種病毒，自那時至今，美國十多個州和全球約40多個國家均出現該變種病毒。

德州主要城市和醫學大學，包括達拉斯、休士頓和聖安東尼奧，正使用基因組測序，分析新冠肺炎陽性檢測結果中，是否存在Omicron變種。疾病控制和預防中心，也對德州一些新病例進行基因組測序。

基因組測序，一直是新冠肺炎疫情期間，檢測病毒的重要工具，科學家可識別和追蹤不同病毒株。

什麼是基因組測序，它是如何進行追蹤？

基因組測序，是讓科學家確定組成某種東西的DNA化學組成部分的順序，而DNA是決定其獨特特徵的遺傳指令。

「你可以把病毒的基因組，想像成一本書」休士頓衛理公會醫院病理學和基因組醫學副教授Wesley Long說，DNA像書中的文字一樣，因此在對病毒進行測序時，他和他的團隊，會在其中尋找突變或「錯別字」。

「可能某些字拼寫錯誤，會改變書中文字單詞的含義」他說，這就是有些突變，會改變病毒的傳播能力或傳染力。

例如，Omicron變種病毒，似乎會造成30種新冠肺炎病毒內的刺突蛋白發生突變，影響傳播給人類的難易程度。根據紐約時報，南非科學家日前表示，這種新型變種病毒的傳播速度，似乎是Delta變種病毒的兩倍多。

科學家們認為何時會在德州驗出Omicron病毒？

領導新冠肺炎變種病毒追蹤的Jeffery SoRelle說，專家們不確定該變種病毒何時會在德州現蹤，可能是接下來幾天或幾周內。

包括西南醫學院、休士頓衛理公會、德州大學聖安東尼奧醫學中心和德州A & M大學在內的幾家醫學院和大學，自11月開始，即試圖檢測尋找該變種病毒。

Long說，要遇到Omicron變種病毒樣本可能需一點運氣，因並非城市中的每個新冠肺炎陽性樣本中，都能得到測序。他說，他在休士頓衛理公會的團隊，正對大休士頓等大都會地區，對新冠肺炎測試樣本中的5%進行測序。

變種病毒 德州 新冠肺炎

上一則

中國傢俱藝品中心特賣品 聖誕/新年30%-50%off大酬賓

延伸閱讀

北加Omicron感染者 上周參加威州婚禮

北加Omicron感染者 上周參加威州婚禮
東灣阿拉米達縣發現5例Omicron 加州第3縣

東灣阿拉米達縣發現5例Omicron 加州第3縣
4腿巨獸？幽浮？全美最怪的房子在德州 175萬元求售

4腿巨獸？幽浮？全美最怪的房子在德州 175萬元求售
紐約市新增3例Omicron確診 全國已有12州現蹤

紐約市新增3例Omicron確診 全國已有12州現蹤
鍾南山：中國採動態清零精準防控 足可應對Omicron

鍾南山：中國採動態清零精準防控 足可應對Omicron
FDA提前部署 Omicron疫苗及藥物將速審

FDA提前部署 Omicron疫苗及藥物將速審

熱門新聞

德州夫婦52萬簽約買下預售屋，卻因瞬間漲20萬，無力支付而抱憾。(Unsplash網頁)

簽約預售屋 建商加價20萬轉賣他人 德州夫婦傻眼

2021-11-29 18:46
Christina(中)案發後首露面，回顧被暴打的經歷。(亞總會提供)

費城捷運上被暴打 女華生首露面：我不是英雄

2021-11-30 23:06
嫌犯為一非裔男性。(芝加哥警局)

又傳亞裔遭劫殺 芝加哥59歲男遇搶被近距離開槍打死

2021-12-02 11:37
父女一起打獵，幼女不幸命喪槍下。(示意圖，Unsplash)

父女一起打獵 德州11歲女童命喪老爸槍下

2021-11-30 15:03
位於伊州北溪市的全州保險宣布，該總部大樓與土地全部已經出售。(Allstate臉書)

居家上班成常態 保險巨擘Allstate售出總部

2021-11-29 14:49
被喻為「全美國最怪異」的房子上市求售。(維基)

4腿巨獸？幽浮？全美最怪的房子在德州 175萬元求售

2021-12-04 16:54

超人氣

更多 >
密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦

密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦
俄國專家：Omicron傳開 可能使疫情結束

俄國專家：Omicron傳開 可能使疫情結束
大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人

大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人
Omicron迅速蔓延 打加強針還是等新疫苗？

Omicron迅速蔓延 打加強針還是等新疫苗？
加州發新一輪紓困金 單筆600-1100元

加州發新一輪紓困金 單筆600-1100元