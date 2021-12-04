4腿巨獸？幽浮？全美最怪的房子在德州 175萬元求售

被喻為「全美國最怪異」的房子上市求售。(維基)

位於拉伯克東南邊約10哩的贖金峽谷(Ransom Canyon) ，有一間號稱為「全美國最怪異」(weirdest)的房子，這間鋼宅本月上市，要價175萬元。

這座由鋼鐵作為主材質的房子，是藝術家勞勃布魯諾(Robert Bruno)的作品，它位在一個山脊上，像是一隻有四條巨腿的野獸，也有人說它像一具「幽浮」UFO，從窗戶往西南方望去，有湖光山色的美景。布魯諾前後花了30多年在這間鋼宅上，但2008年他因為癌症 去世時還是沒有完工，他死前曾在這裡短暫居住。

這間鋼宅相當有名氣，在谷歌 地圖(maps.google.com)上還特別註記出「the Steel House by Robert Bruno」這個地標。布魯諾死前接受訪問時指出，他一向喜歡把時間花在這上面，這是他的雕塑 作品，他並不是要以此為家。他當年到處收集廢棄的鋼鐵材料，然後製作成耐候鋼(Cor-Ten steel)加在這件雕塑品上，他估計這棟鋼宅的總重有110公噸，光是鋼鐵本身就已有相當的價值。

這棟鋼鐵屋的特別之處在於它獨特的仿生外型，四隻腳與蜥蝪身軀，外部全由150噸的耐候鋼製成，因此售價很多是來自於特殊材質。雖然耐候鋼的特質是，外部鏽蝕後會形成另一層耐鏽層，但內裝仍然需要保養。內部共有三層，房間相互交錯，最前端的一間可當起居室，它的圓凸造型可以遠眺贖金峽谷與俯瞰前方整片湖景。

布魯諾的好友亨利馬汀內茲(Henry Martinez)指出，許多人以為布魯諾花了許多錢在這件雕塑上，但事實並非如此，鋼鐵廢料基本上是免費的，不過他花了許多心血在這棟鋼宅上，製作的過程有相當的困難度。

雖然他的女兒Christina Bruno表示，這間屋子會跟著她們家，但這個決定最近突然改變，家人要以175萬元把它賣掉，但這個價錢遠遠高過Ransom Canyon的通常價。Robert Bruno的弟子與朋友Mark Gunderson說，這間房子只會不斷鏽蝕，需要慈善家或基金會協助維護，它的消失將是建築界的一大損失。

這棟房屋室內面積是2200平方呎，有三間臥房和兩套半的衛浴設備。不過根據拉伯克中央地產評估局(Lubbock Central Appraisal District)的資訊，目前對這棟鋼宅的徵稅的基準只有11萬273元，因此開出175萬元的天價令人不解，或許屋主只是想激起大眾的興趣，並不是急於出售。