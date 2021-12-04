我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州新冠確診連2天破萬 醫院超載危機再現

專家：Omicron不會更嚴重 但傳播更快

記者李榮／綜合報導
在疫苗的普及之下，原本許多人認為已經露出疫情曙光，但Omicron變種病毒又讓許多地方的防疫規定再次緊縮。（記者李榮／攝影）
在疫苗的普及之下，原本許多人認為已經露出疫情曙光，但Omicron變種病毒又讓許多地方的防疫規定再次緊縮。（記者李榮／攝影）

經歷將近兩年的新冠肺炎（COVID-19）疫情後，多數民眾早已對疫情感到疲乏，但沒想到在感恩節周末又傳出新的新冠變種病毒Omicron出現，而且12月1日發現，美國的首例已出現在舊金山。有些專家認為，感染Omicron的症狀可能不會比以前的變種更嚴重，而目前的疫苗也應該對變種病毒有一定保護能力；不過新變種病毒的傳播力可能非常快速。

據了解，正式名稱為「B.1.1.529」的Omicron變種病毒，11月於幾個南非國家開始出現蹤跡。在發現Omicron出現後，幾個國家立刻實施旅行禁令，希望藉此防堵變種病毒進入國內。這些禁令是否能有效減緩傳播仍是未知數，然而，肯特州立大學流行病學家史密斯（Tara Smith）表示：「正如我們以前和現在所見，像是一旦馬離開了馬棚，旅行禁令就無濟於事。」

11月下旬時美國還沒有任何Omicron確診病例，但專家早就警告變種病毒出現在美國是遲早的事，而且很可能早已經進入美國，只是尚未被發現。科學家不確定Omicron最初出現的確切地點，但估計是發生在一個南非國家。專家認為南非地區的疫苗接種率偏低，可能為Omicron的突變創造有利的條件。

史密斯表示：「非洲許多國家的人口免疫力很低，南非只有大約30%的人接種疫苗。在大部分缺乏免疫力的人口中，病毒會橫掃而過，每個新感染的人都提供了讓病毒發生變異的機會。」

公共衛生官員對變種病毒採取緊急回應的原因，是擔憂新變種的突變數量和性質。據「紐約雜誌」的看法，南非衛生官員指出50個顯著的突變，其中30個發生在病毒的關鍵結構刺突蛋白上，「數量比以前的變種還要多！」而牛津大學進化生物學家卡祖拉基斯（Aris Katzourakis）也在科學期刊上指出，「如果我們尋找會改變傳染力的突變，這個變種擁有了所有一切。」

但科學界也認為，目前尚不確定的是這些突變的合作方式，以及如何創造出不論何時都能擊敗Delta的變種，「如果Omicron變得像Delta一樣容易傳播，我們不會對此感到震驚。」

至目前為止，早期對於這次新變種病毒的證據有些互相矛盾。不過也有跡象顯示，感染Omicron的症狀可能不會比以前的變種更嚴重。南非醫學協會主席庫切（Angelique Coetzee）就表示，在未接種疫苗的人群中發現的早期病例，都是顯示輕微的症狀。

但對於老年人和健康有問題的患者，是否也只出現輕微症狀，還有待觀察。另一個可以觀察的點是，目前還沒有在Omicron的傳播中看到重症病例，但也有可能是因為仍為時過早。

目前科學家謹慎樂觀，認為像對抗Delta一樣 ，現有疫苗在碰到Omicron時也將具有保護力，至少能夠預防重症和需要住院治療。加州大學舊金山醫學系教授甘地（Monica Gandhi）就表示，南非和以色列也發現這個變種，「當地科學家表示，在接種疫苗的人群中沒有發現罹患重症。」

Omicron 變種病毒 南非

上一則

喻斌卸任亞裔商會長 休城市長宣布「喻斌日」

下一則

4腿巨獸？幽浮？全美最怪的房子在德州 175萬元求售

延伸閱讀

Omicron快速蔓延 南非染疫突破300萬例

Omicron快速蔓延 南非染疫突破300萬例
華醫預測：Omicron半年內攻陷全球 將成主流病毒株

華醫預測：Omicron半年內攻陷全球 將成主流病毒株
Omicron或無重症 但傳播快

Omicron或無重症 但傳播快
舊金山地產投資欺詐 7人損失136萬

舊金山地產投資欺詐 7人損失136萬
NBA／聯盟沒人畏懼詹姆斯？曾縫了11針的他說：我怕爆

NBA／聯盟沒人畏懼詹姆斯？曾縫了11針的他說：我怕爆
作品銷售逾1.4億冊 冒險小說暢銷作家魏柏史密斯逝世

作品銷售逾1.4億冊 冒險小說暢銷作家魏柏史密斯逝世

熱門新聞

德州夫婦52萬簽約買下預售屋，卻因瞬間漲20萬，無力支付而抱憾。(Unsplash網頁)

簽約預售屋 建商加價20萬轉賣他人 德州夫婦傻眼

2021-11-29 18:46
Christina(中)案發後首露面，回顧被暴打的經歷。(亞總會提供)

費城捷運上被暴打 女華生首露面：我不是英雄

2021-11-30 23:06
嫌犯為一非裔男性。(芝加哥警局)

又傳亞裔遭劫殺 芝加哥59歲男遇搶被近距離開槍打死

2021-12-02 11:37
父女一起打獵，幼女不幸命喪槍下。(示意圖，Unsplash)

父女一起打獵 德州11歲女童命喪老爸槍下

2021-11-30 15:03
位於伊州北溪市的全州保險宣布，該總部大樓與土地全部已經出售。(Allstate臉書)

居家上班成常態 保險巨擘Allstate售出總部

2021-11-29 14:49
芝加哥衛生局局長亞瓦迪表示，染疫人數又出現新一波高峰，民眾應確實做好戴口罩、勤洗手的基本防疫措施。(4特派員黃惠玲/攝影)

單日確診破6000 Omicron還未到伊州 新一波疫情卻已現

2021-12-01 15:02

超人氣

更多 >
哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累

哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累
密州校園濫殺 兇嫌父母被控罪 雙雙逃逸 警緝捕

密州校園濫殺 兇嫌父母被控罪 雙雙逃逸 警緝捕
虎年如何化險為夷？各生肖專屬「12字簡析」趨吉避凶

虎年如何化險為夷？各生肖專屬「12字簡析」趨吉避凶
美國物價上漲 45%家庭坦言「生活困難」

美國物價上漲 45%家庭坦言「生活困難」
阿茲海默找到病因 加大研究：「tau蛋白」扮關鍵

阿茲海默找到病因 加大研究：「tau蛋白」扮關鍵