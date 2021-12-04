喻斌卸任亞裔商會長 休城市長宣布「喻斌日」

李雄（左一）由喻斌（右一）接下會長信物，接任休士頓特納市長（左二）、前會長趙紫鋆（右二）負責人監交。（記者封昌明／攝影）

休士頓亞裔 商會(Asian Chamber of Cmmerce)12月2日在喜來登酒店舉行年會及會長交接典禮，休士頓市長特納（Sylvester Tuner）頒發賀狀表揚卸任會長喻斌卓越的貢獻外，並宣布當天為休士頓的「喻斌日」，獲得新任會長 李雄和在場來賓熱烈鼓掌。

(影音來源：記者封昌明)

交接典禮上，哈里斯縣(Harris County)縣政委員Jack Cagie、駐休士頓台北經交處組長徐炳勳、中國人活動中心董事長彭梅、美中友好協會會長李娟等政商雲集。

喻斌表示，他感謝所有理事會成員在過去接近三年的時間內支持商會的所有活動，包括在疫情 期間送餐慰勞前線英雄、贈送防護用具給醫療人員、與市府交通局合辦送餐給殘障人士等，這是休士頓市最需要幫助的幾年，他們商會有幸在市長等單位的協助下，順利達成，讓亞裔商會的愛心得以在主流社會展現。

喻斌說，卸任後他將持續關心商會未來的發展，他也期許亞裔商會未來要朝四個方向努力，一、小型化（Go Small），讓商會能吸收更多商業精英加入；二、化繁為簡（Go Simple）讓作業流程更具效率；三、年輕化（Go Young)讓新生代的年輕企業家加入，活化組織；四、國際化(Go International)希望有更多族裔加入，讓亞裔商會的觸角伸向國際。

李雄（左）致贈議事鎚給喻斌（圖右）表揚他的貢獻。（記者封昌明／攝影） 卸任前喻斌（前排右三）與理事會成員合影。（記者封昌明／攝影）

特納市長高度讚揚喻斌在會長任內所創造的傳奇故事，他對社區所做的貢獻，日後將對人們產生不可估量的影響，他謹代表市政府對喻斌的卓越表現，表示支持與感謝，喻斌不但積極任事也對社會造成正面的影響，同時期許即將接任的李雄會長能追隨喻斌的步伐，繼續為社區服務。特納市長高聲宣布今天為「喻斌日」並給予喻斌熱情的擁抱，獲得來賓們的熱烈鼓掌。