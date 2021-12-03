預防校園性侵 哈里斯縣地方檢察官Kim Ogg捐16.5萬元

哈里斯縣地方檢察官Kim Ogg(圖右）捐贈165000美元用於預防校園性侵事件。 （記者封昌明／攝影）

哈里斯縣地方檢察官Kim Ogg，12月2日在萊斯大學(Rice University)發表聲明支持防止校園性侵 犯事件，並支持轄區內大學院校遭到性侵的倖存者，同時提供16萬5000 元用於資助新的合作夥伴關係，以便根據需要向七所地區大學提供合格的「性侵犯護士審查員」，讓她們在未來執行業務時必要的經費。

(影音來源:記者封昌明)

Kim Ogg表示：「我們通過經費幫助德州法醫護士檢查員 (TXFNE)的僱用、培訓和使用更多法醫面試 官，希望她們將資金用於遭到性侵的受害者，她同時表示，她們將舉辦關於預防性侵犯的研討會、報案熱線和讓支持的團體可以前往慰問，提供學生在預防和處理性侵犯方面有更多幫助。”

她指出，法醫面試官，例如經過認證的性侵犯護士檢查員 (SANE)，都經過培訓，可以收集更好的證據來幫助定罪襲擊者。 該證據可能是物理物質，例如DNA，也可能是通過詢問對受害者經歷敏感的問題而收集到的信息。

該計劃擴大了 TXFNE 的外展範圍，TXFNE 已經在許多刑事司法情況下，按需提供性侵犯護士檢查員。

通過資助 TXFNE與休士頓 地區七所大學之間的新夥伴關係，學生現在可以免費接受合格面試官的性侵犯檢查，包括前往檢查的交通工具、性侵犯熱線、法律服務協助、支持團體的訪問、對治療後續的影響等等。我們未來還會在校園內由地區檢察官辦公室來舉辦的關於防止性侵犯的研討會。

目前參與的學院和大學包括萊斯大學、休士頓大學、Prairie View A&M、休士頓社區學院、德克薩斯南方大學、李學院和南德克薩斯法學院。德州法醫護士檢查員熱線：(281) 306-6893。