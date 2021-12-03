糖城廣場1月29日辦春節園遊會及美南精品美食文化節

為慶祝明年春節虎年的到來，位於糖城和密蘇里兩城之間的「糖城廣場」，將於2022年1月29日(週六)在該地舉行盛大的糖城園遊會暨美南國際美食 文化節。

这次的美食節活動的宗旨是傳承中華美食文化，促進中餐和西餐文化的交流與合作，並增進美國德州休士頓 、糖城和密蘇里市居民文化與情感交流。美食節展示比賽的菜品包括中餐、亞洲餐和西餐。以中國食品為主，並宣傳中國過年節慶的傳統文化和民間藝術。

傳統的中國新年春節之際在美國德州休士頓，糖城和密蘇里之間的糖城廣場舉辦的美食節，得到恆豐銀行和芝加哥產權公司的贊助，及美南山東同鄉會、休士頓各社會團體、全美中餐業聯盟、美中餐飲業聯盟會、中國食品文化研究會、山東精品旅遊促進會、山東省鲁菜研究會的大力支持。

美南國際精品美食文化節採用展示會、競賽、品嚐會等形式，宣傳促進世界各地各族裔特色美食、文化的融合和發展。

這次參加美食沙龍的餐廳團體有25家，其中包括川味、魯味、粵味菜係的知名餐廳和台灣、貴州，湖北、上海、北京等具有代表性的風味小吃，以及美國、墨西哥、越南、菲律賓、韓國等國際餐飲店和甜品店，各種美味小吃應有盡有。

當天的活動於上午10時18分由舞龍舞獅開場，緊接著有中國樂曲演出，服裝表演、 武術表演；美食沙龍邀請休士頓及全美的中餐、亞洲餐、西餐的店家現場烹製美食供遊客品嚐；家庭業餘組菜品展示，評委會評選出金、銀、銅獎各一名；專業組菜品展示，評委會評選出金、銀、銅獎各一名。

美食文化節活動一直持續到下午4時，免費入場，免費停車。希望來賓都有一個吃得開心、玩兒得高興、看得過癮愉快的美食文化節。還有部分攤位和餐票可以預購，有意者請洽：281-242-6655或833-651-2848