陪所有商家度過疫情難關 茶寶推「復工特惠」

茶寶珍珠奶茶公司現推出「復工特惠」。(珍寶公司提供)

今年由於受到疫情 影響，許多商家被迫面臨減少營業時間或歇業。許多商家更因此而錯過了「茶寶」珍珠奶茶公司於疫情期間所推廣的新品。鑑於疫情趨緩且多數商業也全面恢復，茶寶一直準備好了陪所有商家度過困難更攜手共創美好的明天。茶寶現推出「復工 特惠」，不論是深受歡迎的商品或是全新多樣的商品皆備有特惠。適逢新學期之際，商家可藉由此次特惠重新再出發，讓這波復工勢如破竹般的響徹雲霄。

茶寶2020年推出的掛杯系列新產品，深受各地商家喜愛並給予極高度的評價，並於各大商家營業額上呈現亮麗的成績單。搭配口味清新的綠茶醬或香醇的紫薯醬，不僅風味十足更可以用來掛杯裝飾，在飲料中邊吸邊喝中增加層次口感。醬品也可應用於做糕餅點心和麵包，也是一道道出色的點心。

鐵觀音奶茶是今年口味上的另一亮點突破。由於市場上對綠茶口味的熱衷，茶寶自行開發了一款詢問度極高的烏龍鐵觀音奶茶粉，少了綠茶的苦澀卻多了一份高山茶的清香。對於喜歡茶香味的朋友來說，是另一番的體驗。隨時熱水一沖即可品嚐道地的茶味，十分方便。

針對喜愛布丁口味的客人，千萬別錯過茶寶特有的布蕾奶茶。茶寶引進的布蕾醬配方，捨去傳統布蕾醬的厚重口感，喝起來清爽滑嫩不油膩。另外，茶寶在飲品選項中增加了杏仁布丁及琥珀珍珠，是提高飲品鮮明度的最佳利器。讓每位商家在競爭的環境裡，多一份客製化量身訂製的驚喜。

茶寶批發各式奶茶冰沙原料、各式尺寸及材質外賣杯及所有創業開店一條龍服務，所有的原料及包裝均來自台灣政府認證的大廠，所有包裝袋、吸管皆屬於是食品級的無毒原料，並經過美國FDA及農業部 檢查通過商品。從訂單，安排送貨，到產品售後服務，茶寶都提供全方位的細心服務。有興趣了解的商家可用以下方式聯絡:電話:718-358-5868. Wechat: Qbubble5868或website:Qbubble.com