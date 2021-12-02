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美國汽車協會：車鑰匙放金屬盒內 可防無線搖控偷車

編譯組／綜合報導
美國汽車協會提醒車主防碰撞和防盜。(AAA網頁)
美國汽車協會提醒車主防碰撞和防盜。(AAA網頁)

從感恩節到聖誕節，是一年中車禍最多時段也是偷盜旺季，美國汽車協會AAA德州分會提出幾點要訣，幫助大家在年節期間確保安全、避免禍災。

目前正是購物熱季，購物商場總是車潮洶湧，停車位經常一位難求。AAA指出，有20%的車禍是發生在停車場，汽車輕輕擦撞就會造成索賠，一點小損壞金額往往就超過1000元，如果把行人碰傷壓傷，索賠會成天文數字。不論白天夜晚，在停車場上要把車頭燈打開，不但讓自己看得清楚些，更重要的是讓其他人看到你的車。找停車位時要專心，千萬不要碰手機。

如果你用的是「遙控車鑰匙」(key fob)，回到家以後應該把它放在金屬的盒子裡，這樣車鑰匙就不會接收或發送信號給車子，有些技術高超的駭客，可以用無線的方式操縱遙控車鑰匙，把你停在車道上車子的門解鎖。

在忙碌之中很容易把鑰匙忘在車裡，熄掉引擎後，應該馬上把鑰匙放進口袋或手袋中，不要因為要抱小孩或幫老人下車，而暫時把鑰匙放在座位上。鎖車門的時候要用鑰匙來鎖，不要按車門上的鎖車鍵，這樣就不會把鑰匙鎖在車中。把買到的商品放進行李箱時，別把鑰匙暫放在行李箱的底板上，否則一關上行李箱，發現時就已太遲。

購物季也是宵小行竊的旺季，如果你把貴重商品或皮包放在歹徒看得見的地方，他們會在你離開車子時破窗行竊，你不但損失了剛買的禮物，還要跟保險公司申請修理車窗。在一家商店買完東西，如果還要再到另一家購物，把東西放進行李箱後，最好把車開到另一個地點停放，免得被守株待兔的歹徒盯上。

車禍 汽車 聖誕節

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