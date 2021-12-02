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哈里斯縣犯罪防治計畫過關 7高風險地區展開精準執法

編譯組／綜合報導 
哈里斯縣長伊達戈宣布，針對七個犯罪率特別高的區域，展開精準執法。（ABC）
哈里斯縣長伊達戈宣布，針對七個犯罪率特別高的區域，展開精準執法。（ABC）

哈里斯縣縣政委員會12月1日以全數同意通過，縣府的Harris County Safe犯罪防治計畫，以260萬元預算針對七個犯罪率特別高的區域，數周內展開外科手術般的精準執法，不僅提高見警率，還要增加街頭防制率，每個熱點區計畫增派96名警察。 

哈里斯縣縣長伊達戈（Lina Hidalgo）表示，這套重點式的犯罪打擊方案，目標並不是降低全縣的犯罪率，而是利用數據定位（data mapping）與數據分析，鎖定暴力犯罪特別高張的地區進行縝密執法。她強調，在此時此刻推動精準執法特別有意義，因為凶殺增加了33%，持槍重傷害增加了31%，所以必須將罪犯趕出鄰里。 

但是伊達戈也強調，精準執法並不是萬靈丹，哈里斯縣的犯罪問題並不會因此藥到病除，同時要獲得警方與地方的支持，以及搭配其他措施，包括確實蒐證、打擊貪腐、解決積案、增強心理健康，與面對遊民問題。 

縣政委員Adrian Garcia指出，Harris County Safe是針對非常特定區域的計畫，結合多種資源合力解決犯罪根源，因此他相信這個計劃將是成效可期，而且單是今年迄今，縣警局就已經逮捕超過200名暴力逃犯。他說，縣府過去都只靠雷霆一擊試圖鎮壓犯罪，但現在更應該從小處著手。

暴力犯罪 警察 預算

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