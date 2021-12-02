新病株來了 加強針需求恐增 業者：不會一針難求

達拉斯的Preston Road Pharmacy接受民眾現場接種疫苗。（FOX）

達拉斯地區的藥房預期，隨著新冠病毒的Omicron 病株出現，想打加強針的人在未來幾周將會湧現，類似Delta病株出現時的景況。不過業者要民眾別擔心，就算需求大增，也不會一針難求。

世界衛生組織（WHO）本周正式發布Omicron病株的全球警示，包括發源地南非 在內，已有16個國家出現病例。舊金山已出現全美第一宗Omicron病例。但聯邦衛生專家先前即提出警告，現蹤只是時間遲早問題。

不過，總統拜登仍然展現樂觀姿態，認為禁止南非等國的旅客，應可防堵Omicron病株入侵，但他還是呼籲民眾儘速接種或打加強針。

達拉斯地區的藥局 雖然提高警戒，但至少Preston Road Pharmacy還是歡迎到場排隊的接種者。藥劑師Tracy Acosta說，她有點擔心接種狀況，因為Omicron病株消息一出，許多連鎖藥局的預約都已經額滿。

Tracy Acosta說，她們的藥局也碰到越來越多的民眾，詢問是否能打加強針，或是詢問Omicron病株的相關問題，大家都想知道未來會變怎樣，但就她所知，疫苗對Omicron病株應該還是有防護力，只是需要靜觀其變，她還是認為謹慎為上。