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新冠抗體快篩 15分鐘知高低 幫助判斷要不要打加強針

編譯組／綜合報導 
Brevitest的新冠抗體篩檢，只要在手指上手札一針即可。（KHOU）
Brevitest的新冠抗體篩檢，只要在手指上手札一針即可。（KHOU）

不知道該不該接種第三劑加強針？休士頓生技公司Brevitest或許能助你一臂之力。因為他們新開發的技術，能在15分鐘內，確定人體內新冠抗體是高是低，低的人就開盡快接種，高的人可能可以慢點再說。 

Omicron病株出現後，許多人都擔心自己能不能抵抗新病株。位於River Oaks的Brevitest只要在民眾手指上扎一下驗血，等待15分鐘後，就能知道體內新冠抗體是否足夠。 

Brevitest的抗體快篩已經向聯邦食藥局（FDA）正式遞件，但在等候審查期間仍可進行篩檢。抗體快篩雖然可以線上預約（https://brevitest.com/），但目前要價每次42.99元。 

Brevitest執行長Leo Linbeck III說，他們知道許多人都急著想確定，自己的免疫力是否足夠，雖然很多人都完全接種，但畢竟有些人的免疫力降得快，有些人降的慢，所以只能靠抗體篩檢，才能知道是不是馬上需要打加強針。 

Leo Linbeck III表示，有些人完全接種後滿12個月，抗體數還是非常高，因此如果他們晚一點施打加強針，能讓保護期更長，而Brevitest的篩檢就是給他們做判斷的合理依據，也能讓疫苗的分配更為公平。 

篩檢 免疫力 疫苗

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