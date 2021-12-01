休士頓台灣商會座談產業未來 探討企業創新升級方法

張世勳、劉秀美、張園立、黃依莉及陳奕芳(第一排右起)與休士頓台商久別重逢。 （僑教中心提供）

為串聯台灣技術研發優勢，進而提升美南僑台商產業競爭力，休士頓 台灣商會11月28日於休士頓僑教中心舉辦產業升級說明會，邀請台灣設計研究院組長洪明正跨海越洋連線，講述如何藉此產業設計驅動產業創新，進而升級。

洪明正介紹台灣設計研究院推動台灣設計產業的過程，藉由追蹤設計產業發展現況，掌握國際設計產業動向及趨勢，提出因應策略。他表示該院協助企業創新，如台鐵 便當進行整體品牌優化重塑等，說明善用設計的力量驅動產業創新，是導入產業升級最重要的軟實力。新穎的設計理念及內容讓與會者嘖嘖稱奇，會議結束後大夥仍不斷讚嘆台灣設計專業人才的創新力。

這是新冠肺炎疫情 發生近2年來，該會首次辦理的實體活動，由於議題新穎有趣，吸引逾50位僑台商到場參加。當日僑教中心主任陳奕芳偕同副主任黃依莉參加，僑務委員張世勳及劉秀美也出席共襄盛舉。

會長張園立期盼疫情漸緩後，大家能持續支持商會舉辦的各項活動。駐休士頓辦事處處長羅復文由於仍忙於接待來訪的中華桌球代表隊，特別錄製影片鼓勵僑台商，運用政府資源結合在地優勢進行產業升級，營造台美雙贏的契機。

陳奕芳介紹僑委會編製的「僑胞服務手冊」，是一本僑胞返台常見洽公指南，歡迎到僑委會網站（https://www.ocac.gov.tw)首頁下載運用。