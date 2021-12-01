佛洛伊德生前毒品案求赦免 2個月了…德州長仍未表態

佛洛伊德在休士頓犯下的毒品罪是否被赦免，州長艾伯特一直不願明說。(UTSA.edu)

德州 赦免與假釋委員會（Texas Board of Pardons and Paroles）兩個月前，一致決定建議赦免去年被白人警察 殺害的非裔佛洛伊德 （George Floyd），於2004年在休士頓犯下的毒品罪等議題。然至今，擁有最終決定權的德州州長艾伯特（Greg Abbott），對此事件卻保持沉默。

德州論壇報報導，對一些希望其獲得赦免者來說，州長的沉默態度讓他們相當困擾。休士頓公設辯護人馬西斯（Allison Mathis）說，「我只是不希望這個問題，永遠沉默於辦公桌上」他向假釋委員會提出這個請求，「不管用何種方式，希望州長給我們一的答案。」

在委員會提出建議後幾天，艾伯特告訴媒體，他的辦公室將分析佛洛伊德的案子。自此之後，艾伯特就再無針對此事發言。

艾伯特辦公室並未回應德州論壇報，有關佛洛伊德案件或延誤等問題。馬西斯說，她多次致電州長辦公室與發送電子郵件均未果。

在休士頓長大的佛洛伊德，2020年5月被明尼那波里斯一名白人警察，以膝壓頸致死後，艾伯特承諾作出改變，並簽署德州喬治佛洛伊德法案（Texas George Floyd Act），旨防止德州警察暴行。

然而，整個2020年夏天，佛洛伊德謀殺案持續在全美引發反對警察暴行與種族不平等抗議浪潮。然艾伯特在此氛圍下，很快轉向捍衛執法預算，並對警務改革保持沉默。

該州的喬治佛洛伊德法案，是德州議會非裔連線（Texas Legislative Black Caucus）宣布的一項綜合性提案，今年早些時候未被議會通過。但隨後通過修改一些針對性極強部分的條例，最終在兩黨廣泛支持下獲得通過。艾伯特簽署成為法律時，並未對其發表意見。

隨著這位共和黨州長，在連任競選中面臨保守派主要反對者與強硬右翼威脅，支持佛洛伊德赦免者認為，艾伯特政治立場，是拖延該案的「幕後推手」。