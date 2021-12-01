台灣文學翻譯展 美教授柏艾格獻珍貴手稿

翻譯家柏艾格(Steve Bradbury)（左）與策展人石江山教授(Jonathan Stalling)。 （台灣書院陳譓如主任提供）

「奧克拉荷馬大學—台灣文學翻譯展暨講座」11月23日於奧大華語文學翻譯檔案館(Chinese Literature Translation Archive)開展，並邀曾翻譯數百件台灣詩作之翻譯家柏艾格(Steve Bradbury)演講，展覽為期一年。

本次展覽由駐休士頓 辦事處台灣書院、文化部、奧大圖書館 合辦，特別展出奧大收藏台灣詩人葉維廉作品及翻譯家柏艾格20年來所收藏、翻譯的台灣詩人作品，包括鴻鴻、夏宇、阿芒、葉覓覓等。從展出英譯詩集與翻譯手稿。其他展品包括已絕版的《現在詩》第五期「大字報」原件，該期雜誌採用一系列九張華麗的全彩牆海報。另展出「詩歌日曆」、「出奇蛋裡的詩歌」和「火柴盒中的詩歌」等新穎的現代詩的呈現形式。

策展人石江山(Jonathan Stalling)教授和柏艾格並為展覽創作一系列獨特的標題，深入探討作品的歷史及譯者對譯作的反思。柏艾格以「20世紀末至21世紀初台灣詩學與內容取材的文化變遷」為題，從西方觀點分享台灣詩人詩集之藝術性與創意表現，他以夏宇的詩集為例，說明其作品已跳脫書的框架，成為藝術收藏品。

石江山是奧大「Chinese Literature Today」季刊主編。柏艾格曾任中央大學英語系副教授，與台灣詩人阿芒合作的英文詩選及翻譯對話集《Raised by Wolves》今年4月獲美國筆會翻譯詩集獎。