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譏加州州長紐森度假 聯邦參議員克魯茲反挨批

編譯組／綜合報導
德州聯邦參議員克魯茲指責紐森度假決定反遭出征。（美聯社）
德州聯邦參議員克魯茲指責紐森度假決定反遭出征。（美聯社）

加州州長紐森（Gavin Newsom）因全家前往墨西哥過感恩節遭到批評，紐森辦公室不得不為此做出辯護。而德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）也火上加油，指責紐森不應該在加州還處於新冠疫情緊急狀態時出遊。

紐森團隊上周對舊金山紀事報（Chronicle）表示，沒有確切的標準規定加州的疫情緊急狀態何時可以解除，這個說法引起加州保守派人士的抨擊。在9月加州州長罷免選舉中挑戰紐森的加州眾議員凱利（Kevin Kiley）貼文說：「法治已正式成為過去式。」

在紐森宣布感恩節將帶家人前往墨西哥卡沃聖盧卡斯（Cabo San Lucas）度假後，凱利就推文說：「在加州還處於『緊急狀態』的陣痛中，州長紐森下周將前往墨西哥度假。」

德州聯邦參議員克魯茲迫不及待加入罵戰，引用凱利的貼文在推特上說：「坎昆（Cancun）要比卡沃好多了。」克魯茲去年冬季因在疫情嚴重時前往坎昆度假遭到外界圍攻。

然而，不是所有人都覺得克魯茲的自嘲很幽默。

一名網友說：「我們的參議員在德州700多人凍死時抛棄了我們，我和德州其他居民在家裡幾乎都凍僵了。德州還發生了近代史上最嚴重的一氧化碳中毒事件。」

伊利諾州聯邦國會議員金辛格（Adam Kinzinger）也推文說：「這是@tedcruz試圖透過開玩笑來搞砸一切。泰德（克魯茲），你並不好笑！」

加州州長紐森全家前往墨西哥過感恩節遭到批評。（美聯社）
加州州長紐森全家前往墨西哥過感恩節遭到批評。（美聯社）

加州 紐森 德州

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