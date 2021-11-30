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對電網「非常有信心」 艾伯特保證德州今冬不缺電

編譯組／綜合報導
德州州長艾伯特向居民承諾今年冬季不會缺電。(ERCOT臉書）
德州州長艾伯特向居民承諾今年冬季不會缺電。(ERCOT臉書）

德州州長艾伯特（Greg Abbott）日前向居民承諾今年冬季電力無虞，「去年2月德州電力系統幾近崩潰後，今年冬天，居家住宅不會缺電。」

在與FOX 7電視台進行的訪問時，談及對電網的想法與信心時，艾伯特表示「非常有信心」，因他簽署近12項使電網更有效的法律。

根據FOX 7電視台，德州的發電商需在12月1日前，將冬季氣候計畫通知公用事業委員會（Public Utility Commission）。檢查訂於1月分開始。

艾伯特說，「我可以保證，用戶家中的燈會一直亮著，民眾將不用再忍受限電、停電之苦」。他同時還吹捧天然氣產業對應對寒冷氣溫和冬季天氣所做的努力。他說，「我和一些天然氣管道運送系統商談過，他們正在進行大多數人不知道的冬季裝備」。

「最重要的是德州電力可靠委員會（Electric Reliability Council of Texas，ERCOT）今年採取的方式與去年不同。去年他們是被動的，等到危機出現，才知道去產生更多電能。現在他們的工作模式是，他們提前幾天產生更多電能，以確保有足夠能力提供電力。」

去年2月，一場冬季冰風暴席捲全美，導致德州超過400萬用戶斷電，許多人在試圖取暖時喪生，包括一名60歲男子，被發現死在他寒冷家中的床上，休士頓某家庭，一家人在車庫的汽車內取暖時，死於一氧化碳中毒。

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