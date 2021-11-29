桌球世錦賽 台灣選手林昀儒、鄭怡靜混雙摘銅
東京奧運桌球混雙銅牌組合林昀儒與鄭怡靜，28日早上11時在休士頓喬治布朗會議中心舉行的世界杯桌球錦標賽混雙四強爭奪戰中，再度取得銅牌的佳績，駐休士頓台北經文處處長羅復文率副處長王韋龍、秘書陳偉玲及多位僑胞一早即前往現場加油，並頒發教育部體育署代理署長林騰蛟賀電。
(影音來源: 記者封昌明攝影)
林騰蛟賀電表示，欣聞榮獲2021年世界桌球錦標賽混合雙打銅牌，表現優異，殊值嘉許，特申賀忱。羅復文盛讚兩位選手奮戰精神可嘉，雖然小輸了這一場，但兩位選手仍然年輕有為，未來世界級的各大賽事中，肯定能為國家爭取更好的名次。
林昀儒與鄭怡靜在教練鄭佳奇的指導下出賽，比賽過程緊張刺激，場外觀眾加油聲浪此起彼落，面對中國的名將王楚欽與孫穎莎，兩人毫無懼色，特別是孫穎莎曾在2020年夏季奧林匹克運動會上獲得女子團體金牌和女子單打銀牌，實力不弱，中華健兒雖敗猶榮。
到場觀戰的西南管理區主席李雄表示，他看到中華隊的球員表現感到非常開心，不論輸贏他都要盡一下地主之誼，招待球員們吃頓飯，但中華台北桌球協會秘書長葉國欽婉謝李雄的盛情，他說，林昀儒與鄭怡靜，明日一早就要趕飛機前往新加坡參加世界16強比賽，行程相當緊湊，他感謝李雄的好意，希望未來有機會再聚。
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