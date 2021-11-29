桌球世錦賽 台灣選手林昀儒、鄭怡靜混雙摘銅

羅復文（左四）與莊智淵（左一）的球員合影。（記者封昌明／攝影）

東京奧運 桌球混雙銅牌組合林昀儒與鄭怡靜，28日早上11時在休士頓 喬治布朗會議中心舉行的世界杯桌球錦標賽混雙四強爭奪戰中，再度取得銅牌的佳績，駐休士頓台北經文處處長羅復文率副處長王韋龍、秘書陳偉玲及多位僑胞一早即前往現場加油，並頒發教育部 體育署代理署長林騰蛟賀電。

(影音來源: 記者封昌明攝影)

林騰蛟賀電表示，欣聞榮獲2021年世界桌球錦標賽混合雙打銅牌，表現優異，殊值嘉許，特申賀忱。羅復文盛讚兩位選手奮戰精神可嘉，雖然小輸了這一場，但兩位選手仍然年輕有為，未來世界級的各大賽事中，肯定能為國家爭取更好的名次。

林昀儒（右）接受賀電。（記者封昌明／攝影） 駐休士頓台北經文處處長羅復文（右）頒發賀電給鄭怡靜（圖左）。（記者封昌明／攝影）

林昀儒與鄭怡靜在教練鄭佳奇的指導下出賽，比賽過程緊張刺激，場外觀眾加油聲浪此起彼落，面對中國的名將王楚欽與孫穎莎，兩人毫無懼色，特別是孫穎莎曾在2020年夏季奧林匹克運動會上獲得女子團體金牌和女子單打銀牌，實力不弱，中華健兒雖敗猶榮。

中場6比6戰成平手。（記者封昌明／攝影）

到場觀戰的西南管理區主席李雄表示，他看到中華隊的球員表現感到非常開心，不論輸贏他都要盡一下地主之誼，招待球員們吃頓飯，但中華台北桌球協會秘書長葉國欽婉謝李雄的盛情，他說，林昀儒與鄭怡靜，明日一早就要趕飛機前往新加坡參加世界16強比賽，行程相當緊湊，他感謝李雄的好意，希望未來有機會再聚。