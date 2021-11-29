我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國加大打擊#MeToo運動？彭帥只是其中之一

防疫漏洞？南非航班不停飛 公民、綠卡可返美

賴清陽團隊投資旅館 成績亮眼

記者謝雨珊／洛杉磯報導
賴清陽（左）向洛杉磯世界日報社長于趾琴（右）分享投資旅館成功經驗。（記者謝雨珊／攝影）
賴清陽（左）向洛杉磯世界日報社長于趾琴（右）分享投資旅館成功經驗。（記者謝雨珊／攝影）

由賴清陽、寧永健、解業成三大家族組成的投資集團，在新冠疫情期間，半年連續買下四家國際級連鎖旅館。賴清陽看好市場反彈，短期間內已有獲利，團隊開始分紅，未來將持續發展，開拓版圖。不管是做律師還是投資地產，賴清陽都秉持著獨特的理念，跨界也能引領風騷。

賴清陽起初踏進旅館投資圈時，資金短缺，只能低價買進旅館，做些販夫走卒的生意，之後靠著投資心得及經驗才一步步做大。他認為萬事起頭難，但英雄不怕出生低。如今團隊投資的旅館都有獲利，且利潤比團隊預期的還高。當然，在疫情期間看準投資，又能獲利不容易。這除了有相當的運氣成分，還有下一代的加入也是旅館經營順利的要素之一。因爲他們能運用所學，根據數據理性分析旅館的走向。

再者，賴清陽分析市場實例發現，只要用「美國人方法賺錢、中國人方法花費」，公司成功的概率較高。反觀若是用「中國人方法賺錢、用美國人方法消費」，公司一定虧錢。用「中式賺錢、中式花費」的公司，則大多都在賺血汗錢。而他們投資團隊的旅館，就是在用美式賺錢、中式開銷的模式經營，相信公司的願景將會很不錯。

加州地產稅高、所得稅也高，尤其住在科技重鎮的矽谷科技人才，都得承擔非常昂貴的房租或房貸，很多人都住不下去。談到現在有很多加州人都想搬到德州，來自德州的賴清陽簡單介紹說，德州屬於陽光地帶，比加州熱很多，再加上德州稅比加州低，因此吸引很多加州投資人過去。

如今的德州首府奧斯汀（Austin）非常先進及年輕化，加州有的科技公司，在奧斯汀都有分部，其中包括在當地另設總部的蘋果、在當地建造了超大園區的特斯拉等巨頭科技公司。他表示，奧斯汀地區的房價已漲了很多，買家現在只能加價買房，降價買不到。但他認為「投資永遠不嫌遲」。解業成也指出，團隊投資的一家旅館就離蘋果總部不遠，科技公司落腳的附近將引進一批人才，人潮就會帶來錢潮，投資旅館的地點(location)相當重要。

投資 旅館 加州

上一則

賴清陽投資團隊 看好洛杉磯商機

下一則

桌球世錦賽 台灣選手林昀儒、鄭怡靜混雙摘銅

延伸閱讀

加州法院臨時阻止監獄疫苗令 恐讓獄中疫情氾濫

加州法院臨時阻止監獄疫苗令 恐讓獄中疫情氾濫
德州假車牌橫行 「車商」1天賣2000輛 不法獲利2300萬

德州假車牌橫行 「車商」1天賣2000輛 不法獲利2300萬
讀者投書／加州農產改良 日本農民貢獻大

讀者投書／加州農產改良 日本農民貢獻大
加州總檢察長 會亞太裔社區領袖 談司法與亞裔熱門話題

加州總檢察長 會亞太裔社區領袖 談司法與亞裔熱門話題
追打紐森墨西哥度假 聯邦參議員克魯茲反挨批

追打紐森墨西哥度假 聯邦參議員克魯茲反挨批
德州州長選舉「三足鼎立」？ 馬修麥康納支持度仍輸艾伯特

德州州長選舉「三足鼎立」？ 馬修麥康納支持度仍輸艾伯特

熱門新聞

警方公布了目擊者六分鐘的報警電話，描述了周玉慧後殺子後，在不清醒的狀態下試圖自殺的場景；圖為周玉慧。(莫賽郡檢方提供)

新州華母涉殺兩子 證人六分鐘報警電話曝光

2021-11-24 16:11
芝加哥市目前搭乘公共交通工具以及在室內空間都必須強制戴上口罩。(特派員黃惠玲／攝影)

疫情蠢蠢欲動 但全美僅剩6州執行強制口罩令

2021-11-23 10:46
一名白人女生走向教室的前面，阻止黑人女老師舉報學生課堂不當行為。(社媒畫面截圖)

白人女生動粗辱罵非裔女師 德州高中課堂惹出刑事案

2021-11-23 18:20
達拉斯Walmart內的購物者。（達拉斯晨報）

別浪費時間排隊 黑五店裡購物有啥就買啥

2021-11-26 15:45
連鎖咖啡店星巴克新澤西州一名員工，接受高傳染性A型肝炎檢測呈陽性，數千名顧客可能受感染，該店所在地區正加快疫苗接種腳步。(美聯社)

新州星巴克1員工罹A肝 傳染性高 數千顧客可能感染

2021-11-23 20:35
檀香山警局日前舉行宣布逮捕卡魯艾夫婦的記者會。卡魯艾夫婦是失蹤女孩伊莎貝拉的養父母。(美聯社)

夏威夷6歲女童失蹤 姊姊：妹妹被關狗籠沒呼吸

2021-11-21 16:25

超人氣

更多 >
不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手

不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手
藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美

藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美
逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍

逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍
泡菜只排第二…外國人最常吃的韓餐 第一名是它

泡菜只排第二…外國人最常吃的韓餐 第一名是它
護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」

護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」