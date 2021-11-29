賴清陽團隊投資旅館 成績亮眼

賴清陽（左）向洛杉磯世界日報社長于趾琴（右）分享投資旅館成功經驗。（記者謝雨珊／攝影）

由賴清陽、寧永健、解業成三大家族組成的投資 集團，在新冠疫情期間，半年連續買下四家國際級連鎖旅館 。賴清陽看好市場反彈，短期間內已有獲利，團隊開始分紅，未來將持續發展，開拓版圖。不管是做律師還是投資地產，賴清陽都秉持著獨特的理念，跨界也能引領風騷。

賴清陽起初踏進旅館投資圈時，資金短缺，只能低價買進旅館，做些販夫走卒的生意，之後靠著投資心得及經驗才一步步做大。他認為萬事起頭難，但英雄不怕出生低。如今團隊投資的旅館都有獲利，且利潤比團隊預期的還高。當然，在疫情期間看準投資，又能獲利不容易。這除了有相當的運氣成分，還有下一代的加入也是旅館經營順利的要素之一。因爲他們能運用所學，根據數據理性分析旅館的走向。

再者，賴清陽分析市場實例發現，只要用「美國人方法賺錢、中國人方法花費」，公司成功的概率較高。反觀若是用「中國人方法賺錢、用美國人方法消費」，公司一定虧錢。用「中式賺錢、中式花費」的公司，則大多都在賺血汗錢。而他們投資團隊的旅館，就是在用美式賺錢、中式開銷的模式經營，相信公司的願景將會很不錯。

加州 地產稅高、所得稅也高，尤其住在科技重鎮的矽谷科技人才，都得承擔非常昂貴的房租或房貸，很多人都住不下去。談到現在有很多加州人都想搬到德州，來自德州的賴清陽簡單介紹說，德州屬於陽光地帶，比加州熱很多，再加上德州稅比加州低，因此吸引很多加州投資人過去。

如今的德州首府奧斯汀（Austin）非常先進及年輕化，加州有的科技公司，在奧斯汀都有分部，其中包括在當地另設總部的蘋果、在當地建造了超大園區的特斯拉等巨頭科技公司。他表示，奧斯汀地區的房價已漲了很多，買家現在只能加價買房，降價買不到。但他認為「投資永遠不嫌遲」。解業成也指出，團隊投資的一家旅館就離蘋果總部不遠，科技公司落腳的附近將引進一批人才，人潮就會帶來錢潮，投資旅館的地點(location)相當重要。