賽車闖禍 達拉斯老婦遛狗被撞不治

達拉斯晨報報導，一名老婦人26日（周五）在遠東達拉斯（Far East Dallas）Casa View街區遛狗時，不幸被街頭賽車 （street racers）撞上，兩輛車肇事後逃逸，婦人傷重不治。

警方表示，這起案件發生於26日下午左右，事故涉及兩輛車，黑色雪佛蘭（Chevrolet）Impala和黃色雪佛蘭Camaro，這兩輛車在下午2時15分左右進行街頭賽車，在佛格森路（Ferguson Road）和海伍德路（Highwood Drive）附近撞上該名老婦人後，均未下車且逃逸。

警方表示，黑色的Impala被認為是2014-20LT/Premier車型，帶有鍍鉻側視鏡蓋和鍍鉻成型件，且乘客座側大燈和霧燈可能有損壞。另一輛Camaro的引擎蓋上，有一條黑色賽車條紋。

根據KDFW-TV（第四頻道）報導，這名女子當時正在遛狗，而狗也因此受重傷。

警方呼籲知道任何與該事件有關消息的民眾，可致電214-671-0012或透過電郵[email protected]聯繫探員Jason Massey。案件編號為213904-2021。

Crime Stoppers也懸賞最高5000元，提供給可逮捕或起訴肇事者訊息者。匿名舉報可致電214-373-8477。