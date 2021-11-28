我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron拉警報 全球疫情與新防疫措施一次看

台灣加油日桌球賽 鄭氏姊妹護旗獲表揚

記者封昌明／休士頓報導
鄭宜芳(右起)、鄭宜淨接受羅復文表揚。（記者封昌明／攝影）
鄭宜芳(右起)、鄭宜淨接受羅復文表揚。（記者封昌明／攝影）

世界杯桌球錦標賽「台灣加油日」11月26日在喬治布朗會議中心比賽場館的VIP室熱鬧登場，由於來自台灣的鄭宜芳、鄭宜淨兩位雙胞姊妹前日在會場揮舞國旗，遭到警衛沒收，引發兩姊妹不爽向主辦單位抗議，駐休士頓台北經文處處長羅復文獲悉後，立即去函向當局抗議，中華民國國旗失而復得，台北經文處的快速反應，獲得到場加油的僑胞一致好評。

影音來源：記者封昌明

鄭氏兩姊妹已移民美國十餘年，都是合格會計師，目前在同一家會計師事務所擔任查帳的工作，門票是老板提供的，初次來到會場她們並不知道在比賽會場是不可拿國旗加油的，國旗莫名其妙地遭到沒收，讓她們很憤怒，她們很感謝台北經文處出面讓國旗失而復得，雖然上面沾滿了食物的味道。

以羅復文署名的抗議信指出，國際乒聯沒有禁止在會場不可以拿國旗的規定，禁止中華民國國旗的決定是不公平的。 來自世界各地的運動員包括來自台灣的11名選手來到休士頓參加比賽，他們代表各自的家園和人民。 體育精神的精神和定義應是公平、善意、尊重地對其他競爭對手。 政治不應扮演如此重要的角色。

台灣及其他國家的選手一樣參加世乒賽，而單獨被挑選出來沒收國旗，這種行為是不公平和不符合體育道德的。美國是一個自由和勇敢的國家。 我請求國際乒聯，應勇敢地讓以行動表達對自由的熱愛而不是對自由的關注為指導，台灣的支持者有同樣的權利。

駐休士頓台北經文處副處長王韋龍陪同鄭氏姊妹在比賽會場的穿堂與警衛及行政人員進行面對面溝通，獲得警衛人員的道歉，並順利取回國旗，在「加油日」的會場，兩姊妹的勇敢行為獲得所有前來加油的台灣同胞熱烈鼓掌。

當日到場為台灣隊加油的還有僑務委員劉秀美、陳建賓、僑務促進委員甘幼蘋、美南台灣旅館公會會長何宜中、嚴杰、國慶籌備會主委劉志忠、台商會會長張園立、台美協會會長陳逸玲等，他們都很感謝亞裔商會會長喻斌及西南管理區主席李雄等人的協助，讓他們可以免費使用VIP會場及相關設備。

出席來賓合影。（記者封昌明／攝影）
出席來賓合影。（記者封昌明／攝影）

台灣 休士頓 美國

上一則

避免受益人指定的錯誤及退休促進法的影響

下一則

加男達拉斯失蹤 妻稱：車禍喪生

延伸閱讀

松年學院搬新家 舉行第一次感恩節活動

松年學院搬新家 舉行第一次感恩節活動
華美銀行 捐休士頓警察基金會1萬元

華美銀行 捐休士頓警察基金會1萬元
馬克宏悄悄改法國國旗「這一色」 象徵大革命

馬克宏悄悄改法國國旗「這一色」 象徵大革命
象徵法國大革命 馬克宏把國旗「這色」改成海軍藍

象徵法國大革命 馬克宏把國旗「這色」改成海軍藍

孫中山155周年誕辰 僑團獻花紀念

孫中山155周年誕辰 僑團獻花紀念
NBA／球鞋秀「國旗」挺台灣 塞爾蒂克康特再嗆中國

NBA／球鞋秀「國旗」挺台灣 塞爾蒂克康特再嗆中國

熱門新聞

警方公布了目擊者六分鐘的報警電話，描述了周玉慧後殺子後，在不清醒的狀態下試圖自殺的場景；圖為周玉慧。(莫賽郡檢方提供)

新州華母涉殺兩子 證人六分鐘報警電話曝光

2021-11-24 16:11
芝加哥市目前搭乘公共交通工具以及在室內空間都必須強制戴上口罩。(特派員黃惠玲／攝影)

疫情蠢蠢欲動 但全美僅剩6州執行強制口罩令

2021-11-23 10:46
一名白人女生走向教室的前面，阻止黑人女老師舉報學生課堂不當行為。(社媒畫面截圖)

白人女生動粗辱罵非裔女師 德州高中課堂惹出刑事案

2021-11-23 18:20
達拉斯Walmart內的購物者。（達拉斯晨報）

別浪費時間排隊 黑五店裡購物有啥就買啥

2021-11-26 15:45
連鎖咖啡店星巴克新澤西州一名員工，接受高傳染性A型肝炎檢測呈陽性，數千名顧客可能受感染，該店所在地區正加快疫苗接種腳步。(美聯社)

新州星巴克1員工罹A肝 傳染性高 數千顧客可能感染

2021-11-23 20:35
檀香山警局日前舉行宣布逮捕卡魯艾夫婦的記者會。卡魯艾夫婦是失蹤女孩伊莎貝拉的養父母。(美聯社)

夏威夷6歲女童失蹤 姊姊：妹妹被關狗籠沒呼吸

2021-11-21 16:25

超人氣

更多 >
感恩節後飛來橫禍 紐約華婦被砸腦出血命危

感恩節後飛來橫禍 紐約華婦被砸腦出血命危
中國專家：新變種Omicron難成氣候

中國專家：新變種Omicron難成氣候
剛買壽險兩天…華裔妻被殺 丈夫疑嫁禍他人遭識破

剛買壽險兩天…華裔妻被殺 丈夫疑嫁禍他人遭識破
南非醫學會：Omicron引發的是輕症

南非醫學會：Omicron引發的是輕症
多州爆打砸搶 4個因素讓犯罪率大增

多州爆打砸搶 4個因素讓犯罪率大增