台灣加油日桌球賽 鄭氏姊妹護旗獲表揚

鄭宜芳(右起)、鄭宜淨接受羅復文表揚。（記者封昌明／攝影）

世界杯桌球錦標賽「台灣 加油日」11月26日在喬治布朗會議中心比賽場館的VIP室熱鬧登場，由於來自台灣的鄭宜芳、鄭宜淨兩位雙胞姊妹前日在會場揮舞國旗，遭到警衛沒收，引發兩姊妹不爽向主辦單位抗議，駐休士頓 台北經文處處長羅復文獲悉後，立即去函向當局抗議，中華民國國旗失而復得，台北經文處的快速反應，獲得到場加油的僑胞一致好評。

影音來源：記者封昌明

鄭氏兩姊妹已移民美國 十餘年，都是合格會計師，目前在同一家會計師事務所擔任查帳的工作，門票是老板提供的，初次來到會場她們並不知道在比賽會場是不可拿國旗加油的，國旗莫名其妙地遭到沒收，讓她們很憤怒，她們很感謝台北經文處出面讓國旗失而復得，雖然上面沾滿了食物的味道。

以羅復文署名的抗議信指出，國際乒聯沒有禁止在會場不可以拿國旗的規定，禁止中華民國國旗的決定是不公平的。 來自世界各地的運動員包括來自台灣的11名選手來到休士頓參加比賽，他們代表各自的家園和人民。 體育精神的精神和定義應是公平、善意、尊重地對其他競爭對手。 政治不應扮演如此重要的角色。

台灣及其他國家的選手一樣參加世乒賽，而單獨被挑選出來沒收國旗，這種行為是不公平和不符合體育道德的。美國是一個自由和勇敢的國家。 我請求國際乒聯，應勇敢地讓以行動表達對自由的熱愛而不是對自由的關注為指導，台灣的支持者有同樣的權利。

駐休士頓台北經文處副處長王韋龍陪同鄭氏姊妹在比賽會場的穿堂與警衛及行政人員進行面對面溝通，獲得警衛人員的道歉，並順利取回國旗，在「加油日」的會場，兩姊妹的勇敢行為獲得所有前來加油的台灣同胞熱烈鼓掌。

當日到場為台灣隊加油的還有僑務委員劉秀美、陳建賓、僑務促進委員甘幼蘋、美南台灣旅館公會會長何宜中、嚴杰、國慶籌備會主委劉志忠、台商會會長張園立、台美協會會長陳逸玲等，他們都很感謝亞裔商會會長喻斌及西南管理區主席李雄等人的協助，讓他們可以免費使用VIP會場及相關設備。