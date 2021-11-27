疫情改變消費習慣？黑五未見早起客 達拉斯下午買氣旺

Galleria Dallas 26日下午才出現人潮。（達拉斯晨報）

往年的黑色星期五 通常吸引大量早鳥買家排隊，但是因為疫情 的關係，達拉斯地區的商家已經將集中在周末的特惠改成連續幾周間都可享用，因此26日一大早排隊的人潮不見，往年動輒千人的場面不再，多數消費者都選擇睡個飽，下午再去購物。不過，消費力道仍然強勁，預估德州 北部的消費額將創下20年來的新高。

大達拉斯地區的Academy Sports & Outdoors、Best Buy、Kohl's、Walmart、Bed Bath & Beyond雖然一早5、6時就開門營業，但是真的願意冒著30多度氣溫排隊的人真的不多，結帳的人龍也不像往年那麼誇張，幾個櫃台就能應付得過去。但是過了中午，Galleria Dallas與NorthPark Center兩個大型商場開始出現人潮，大包小包的往外搬。

NorthPark的行銷長Kristen Gibbins說，這顯示人們還是想要到店消費，只是不要那麼早來，而且數據顯示，來店人數每個月都在增加，2021年10月不僅僅比2019年同期高，還是有史以來的最高紀錄。

相比與以往的黑色星期五購物潮，經歷過疫情考驗的消費者顯然更為理性，只選他們想要的。40歲的Louis Garcia說，這才是他第二次參加黑色星期五的搶購，因為價格實在太誘人，最後他抱回一台40吋電視、音響組與投影機組，「投影機49元，電視128元，哇賽」。

其他來逛店而非血拼的年輕人則有不同想法。27歲的Joe Franklin說，他們千禧世代理應不愛逛街的，但他就是想體驗一下線上購物沒有的臨場感，因為他是到達拉斯探親，因此他的目標是禮物。30歲的Jessica Pham則是鎖定香水，因為NorthPark正好開了她最喜歡的Jo Malone新店，所以和婆婆一起來看。

雖然Lego、Nike、NorthFace、Outdoor Voices與Louis Vuitton等店都排起了長龍，Galleria與Allen Premium Outlets也得等上45分鐘才能進店，但是不是因為人太多，而是為了防疫，入內人數必須限制。

加上商場也不再像往年加碼再加碼，開店時間越拖越長，今年的達拉斯兩大購物中心都到正常營業時間才開門，晚間也只延後一小時關門。Galleria的總經理Angie Freed說，縮短營業時間也沒人會再客訴，上一次在感恩節當天開門已經是2018年的事了，顧客之後再也沒要求這檔事過。