美南大專校聯會攜手FASCA小朋友 發放食物

鄭昭(左起）、劉美玲、洪良冰、 徐小玲、邱佩冠（右二），後排右起）黃初平、鄭芳彥、陳柏亮等到場支援。（徐小玲提供）

感恩節期間，雖然新冠疫情 還沒有完全滯緩，但是大家都很高興的懷著感恩的心情慶祝感恩節，並且散發感恩的心情來幫助其他的人。11月20日（周六），美南大專校聯會關懷推廣委員會的義工們和FASCA的小朋友一起在喬治布希高中的停車場發放食物給3000個有困難需要幫助的家庭，這個活動是由福遍郡家庭互助會(Families Helping Families)一個非營業機關所主辦，主辦人Quincy Collins 八年前開始創辦這個組織，從每年幫助幾百個家庭，到今年擴大成3000個家庭，總共花費45萬元。每個家庭發給一個禮拜早、中、晚三餐所需要的所有食物雜糧，加上感恩節盛餐所需要的火雞和食品。

當天約有500個義工參加盛舉，美南大專校聯會和FASCA的義工排到從中午12點到下午3點的班，有人幫忙註冊義工，有人幫忙註冊開車來領食物的家庭，大部分的義工都在做食物分發的工作。

校聯會今年第一次參加此盛舉，不但出錢也出力，校聯會的徽章，也和HEB等其他公司一起被印在T-shirt和登在網路上，FASCA的年輕朋友們，瘦瘦的身材，沒有強壯的肌肉 ，但是他們拿起20磅的火雞，整箱的雞肉香腸等，來回奔走，毫無怨言。

福遍郡的大法官 KP George以及主辦人Quincy Collins都特別過來和校聯會及FASCA的義工們慰問合照。

星期六陽光普照，秋高氣爽，天氣非常好，能夠為社區服務，看到需要幫助的人，得到他們所需要的食品雜糧等，義工們的心情都特別的愉快；最近幾天許多的電視台都有在報導這一個義舉，助人為樂，這麼有意義的工作，校聯會的關懷推廣委員會希望以後能夠繼續參與，關懷推廣委員會的負責人徐小玲表示，這次非常謝謝前理事長鄭昭、黃初平，前會長劉美玲、洪良冰，現任副會長邱佩冠、戴珮青，校聯會會員陳柏亮、鄭芳彥、宓麥蘭、張鳴鐘等熱誠的幫助，尤其是邱佩冠、戴珮青兩位老師帶領著FASCA學生們來參加，讓他們的義工團隊顯得特別年輕有活力。另外要特別謝謝前理事長范增璞、黃初平、謝家鳳，及前會長徐小玲慷慨解囊，捐款贊助，使今年感恩節食物發放的義舉得以完成。