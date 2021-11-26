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南韓集團注資德州發電 開採加密貨幣

編譯組／綜合報導 
休士頓Lancium公司獲得南韓能源集團資金將進行加密貨幣挖礦。(Lancium臉書)
休士頓Lancium公司獲得南韓能源集團資金將進行加密貨幣挖礦。(Lancium臉書)

總部在休士頓的一家科技公司，宣布將斥資1億5000萬元發展潔淨能源，並在非電力尖峰時段開採加密貨幣，它的營運可調節德州的電力供需。

Lancium公司於23日(周二)宣布，已籌集到1億5000萬元資金，將開始在德州的幾個地點設立加密貨幣開礦點，並在未來一年中，在這些地點設立潔淨能源發電設備，預期一年之後可以有20億萬瓦(megawatt)的發電量，公司把這些地點稱為潔淨園區(clean campuses)。執行長麥納瑪拉(Michael McNamara)指出，達拉斯市中心區的用電功率是2億萬瓦，潔淨園區產生的電力相當於10個達拉斯市中心區的需求量。

由於電力是至今無法有效儲存的能量，Lancium同時裝設許多開礦電腦，非尖峰時段用多出的電力開礦，當德州出現電力短缺問題時，用高價把電力賣給供電系統，因此除了兩方面賺錢之外，還可以對調節電力供需有所貢獻。這批資金主要來自南韓的「韓華解決方案」集團(Hanwha Solutions)，它是多國性石化、能源服務與房地產開發企業，總部設在首爾(Seoul)。

雖然仍有許多傳統財經專家不看好加密貨幣，但有膽量在早期投資的人，現在很多成了巨富，而且版圖不斷擴充。譬如加密貨幣交易所Crypto.com，本月宣布取得NBA洛杉磯湖人隊(Lakers)主場Staples Center的命名權，從12月25日起為期20年，這個球場將被稱為Crypto.com Arena，權利金高達7億元。

貨幣 德州 投資

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