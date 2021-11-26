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德州新法生效 警方可沒收街頭賽車

【聖安東尼奧訊】
聖安東尼奧市警局將強力取締街頭賽車。(聖市警局臉書)
聖安東尼奧市警局將強力取締街頭賽車。(聖市警局臉書)

疫情以來美國出現許多亂象，有些對國民生命造成實質威脅，街上賽車是其中的一種，德州新生效的一項法規，讓警方可以沒收涉及街上賽車的車輛。

聖安東尼奧最北邊的沙塵峽谷路(Dusty Canyon Road)，最近一天傍晚5時左右，比斯利夫婦(John and Jenny Beasley)在起居間看電視，突然他們聽見屋外尖銳的剎車聲，然後兩輛車衝破後院的圍牆，把野餐桌撞飛，然後撞上那棵大樹。比斯利夫婦表示，如果不是那顆樹擋住，車子肯定會衝進屋裡。

過去兩年中，這條路上已經發生許多次驚險的事件，由於這裡是比較偏僻的市區，警察不常來巡邏，因此許多青少年到這裡來賽車。其他的亂象，還包括平日都有人亂放焰火，譬如去年和今年國慶日之前兩三個月，就已經有很多人在放焰火，防堵疫情擴散的措施讓許多休閒場所設限，民眾無法開懷的玩樂，因此找其他方式來取樂。

但州議會通過的一項法規，從9月1日已經生效，讓警方可以把涉及街上賽車的車輛沒收，希望用這種方式來抑制這股歪風。休士頓是德州最大的城市，街上賽車的問題也最嚴重，哈里斯縣地區檢察官辦公室指出，該單位現在承辦的街上賽車刑案，比起2019年的頻率多出45%。

2018年，克莉斯汀費吉爾(Christine Felgere)在周六早晨開車外出時，被在街上賽車的年輕人撞上，她的車子全毀、人受重傷，到今天已三年多，仍然每天被劇痛折磨，她認為光是法規無法解決問題，今天家長根本不知道孩子在外面胡作非為，如果不加強家庭教育，街上賽車的亂象不會消解。

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