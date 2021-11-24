百佳超市10周年慶 獲獎名單公布

華人警官GARY HO（右三）驚喜獲得現場獎。（記者封昌明／攝影）

歡慶百佳超市休士頓 店十周年慶，購物就送禮，萬元幸運大抽獎等你來拿！活動已於日前圓滿結束，在多位僑社公正人士監督下公開抽出，百佳超市是最大最優惠的美南地區批發超市之一，2011年10月在休士頓中國城開設2萬5000呎的第一家總店，2019年11月在糖城開設4萬呎的第二家分店。

由於多年來服務親切，價格合理，如今已在德州 及喬治亞州 共開出四家超市，以多品種經營特色和薄利多銷的原則，贏得廣大客戶的信任。百佳超市還為餐館大量批發送貨，供應新鮮蔬果、放心肉、海鮮雜貨等冷凍系列產品。十年來，已形成產業化、標準化、現代化交易平台，為廣大批零商大大減低進貨成本，降低運費。貨品種類齊全、新鮮時令，為餐桌上的安全提供保障。

獲獎名單公佈如下(以超市公布名單為準)：

特等獎蘋果24吋 MAC:獲獎者LIN DAY。一等獎LG 75吋電視獲獎者RONG EN。

二等獎IPHONE 13 PRO MAX:獲獎者:THI NGUYEN、FANG LING

三等獎I PHONE 13 PRO獲獎者:LIUJIN YI、REBECCA MALI、CHU(電話281-687-XXXX)

四等獎I PHONE 13獲獎者: TUNGMING WU、CHANH THAI、JING YANG、THOY THI、WENXING

五等獎I Pad wi-fi 64GB 獲獎者:ANGELA HOWE、SOK CHENG、RICO DEL CASTILLE、WILLIE HSU、LEI ZHANG、KANGKANG ZHOU、STEVE(電話917-215-XXXX)、YANG FANG

六等獎I Watch獲獎者: ZHANG(電話832-350-XXXX)、 ZHU(電話:727-667-XXXX)、JULIA CHEUNG、BAOJIAN WU、RUJIA WANG、LZ ZHANG、THOMAS BUI、CY LEE、YONG WANG、NA NI。

現場獎I PHONE 13 PRO 獲獎者: XIAOMEI SONG

現場獎I PAD wi-fi 64GB 獲獎者: KUN HO、 MICHAEL HUYNH