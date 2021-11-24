執行孤星行動 德州邊境部署萬名國民兵和民防部隊
德州州長艾伯特（Greg Abbott）辦公室22日告訴德州一家媒體「邊境報告」（Border Report），稱已在德州邊境部署一萬名德州民防部隊與國民兵，負責執行「孤星行動」（Operation Lone Star）。
KXAN電視台報導，該行動旨在補充邊境安全，打擊人口販子與販毒集團，並利用空中、地面與海上戰術維護邊境安全。
艾伯特上周在社交媒體上發布「鋼鐵行動」（Operation Steel Curtain）影片，數十個鋼鐵製貨櫃和公共安全廳人 員，聚集在德州邊境城鎮Eagle Pass附近的格蘭德河（Rio Grande）岸上。州長發言人表示，「該行動屬於自3月開始的大規模孤星行動的一部分。」
在部隊集結之際，一群移民正從墨西哥南部往北前往美國。
德州公共安全廳（Texas Department of Public Safety）官員奧利瓦雷斯（Christopher Olivarez）對「邊境報告」稱，「公共安全廳與德州軍務廳（Texas Military Department，TMD）合作，採用鋼幕行動戰術，包括設置物理屏障，如大型鐵絲網與邊境人員等設備，以便打擊犯罪活動。」
德州國民警衛隊負責人諾里斯（Tracy Norris）也在推特中發布照片，顯示河岸兩旁的六角型鐵絲網，發文稱「這些鐵網是在保護我們邊境社區。」
艾伯特近期曾對媒體表示，他認為有必要武裝格蘭德河岸，因為根據報導，有數千位移民正從墨西哥南部前往美國。
上周國民兵在Eagle Pass地區進行幾次演習，準備因應可能的大量移民潮衍生的衝突。
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