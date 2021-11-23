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鼓勵耆老出門活動筋骨 陽光活動中心抽紅包

記者封昌明／休士頓報導
廠商每天早上都到陽光活動中心為老人抽出紅包，鼓勵老人出門活動筋骨。 （記者封昌明／攝影）
廠商每天早上都到陽光活動中心為老人抽出紅包，鼓勵老人出門活動筋骨。 （記者封昌明／攝影）

為鼓勵耆老因疫情期間長期待在家中缺少活動，走出家門走進陽光，休士頓陽光活動中心於11月開始由廠商贊助的摸彩活動，已進行第四週， 會員熱烈嚮應頗獲好評，因為人人有獎，摸到大獎的興奮溢於言表，每周公布中獎名單，每月另有全勤獎，此一活動將一直玩下去。

(影音來源：陽光活動中心)

陽光中心是休士頓最早的活動中心，也是最大的活動場所，有大型舞台、高眺空間、呼吸空氣自然舒暢，

十餘輛車負責接送購物、看病，工作人員親切服務，每周工作會議，檢討過去策勵未來，安全為第一要務。現在伙食大家公認的好，每天固定兩種水果香蕉搭配富士蘋果或是香蕉配柳丁，自製豆漿乾淨衞生，希望大家吃得好，吃出健康。

陽光活動中心附有加聯照顧中心幫助褓姆申請看護執照、孩童申請食物補助服務，CPR First Aid 急救上課，提供褓姆每年30小時服務。電話：713-988-2843、傳真：713-988-3011，地址：6501 West line Drive Houston TX. 77036。

贊助商之一的永春莊長照之家（www.everspring-living.com)目前積極趕工，將於2022年4月完工，現有很多人正在等待中，希望屆時能滿足大家的需求。

陽光活動中心的跳舞班，利用平常時練習，兼動運。（記者封昌明／攝影）
陽光活動中心的跳舞班，利用平常時練習，兼動運。（記者封昌明／攝影）
歌唱班的學員們 ，拿到紅包後樂不可支。（記者封昌明／攝影）
歌唱班的學員們 ，拿到紅包後樂不可支。（記者封昌明／攝影）

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