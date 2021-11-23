德州選區重劃歪曲奇怪 削弱亞裔參政實力

休士頓選區重劃將韓美活動中心和韓裔社區分屬不同選區。(KCC Houston臉書)

德州 的亞裔 人口從2010年的95萬人，成長到2020年的160萬人，照理說政治勢力應該大增，但最近州議會通過的選區重劃，卻大大的削弱了亞裔的參政實力。

從2010年至2020年新增的德州人口，不論是來自外國、外州或本地出生的，每多出的五人中就有一名是亞裔，如今亞裔佔德州人口的5%左右。大休士頓西南都會區的哈里斯縣(Harris County)和福遍縣(Fort Bend County)是德州亞裔最密集聚居的地區，過去這裡的CD-7與CD-9選區，亞裔的選民百分比各是9%和11%，2020人口普查的結果公布後，CD-22選區侵入了這塊地區。

現在CD-7的亞裔從9%大增到17%，但CD-9卻從11%減少到9%，CD-22更是從15%降低到10%。在共和黨的規劃中，把CD-7拱手讓出，以取得CD-9和CD-22的優勢，這是以一換二，是大為有利的佔盡便宜之舉。

最近州議會通過的選區重劃，把這三個選區畫出分新界線，這些線條有些歪曲得很奇特，這是主掌重劃工作的共和黨人企圖鞏固勢力的長期規畫，要給民主黨員與偏自由派的從政者設下障礙，好讓共和黨的國會議員與州議員候選人取得優勢。選區重劃原本就是被多數黨主導的政治操作，並不是違法的行為。

休士頓的斯普林區(Spring)是德州韓裔 最喜歡定居的地點之一，新的選區分界線剛好通過韓裔社區中心(Korean Community Center)旁邊，社區中心被劃進一個選區，但絕大多數的韓裔居民卻住在另一個選區，社區的韓裔領導人指出，這明顯的是要削弱亞裔參政的力量，但想從政的亞裔不能灰心喪志，反而要更加努力突破困難。