解決人才荒 奧斯汀非營利組織挖掘高中生

就業市場找工難，GSD&M已經協助企業找高中生發展職涯。(GSD&M網頁)

現下找工難，已經有公司對高中生招手。對高中生來說，如何找尋職業道路是個艱鉅任務，一個位於奧斯汀，由廣告公司GSD&M創始人斯賓賽（Roy Spence）創立的「成就它」（Make It Movement）運動，試圖改變這種情況。

KXAN報導，這項運動，主要是創立一個職業資源數據庫，希望將學生與高技能職業選擇，與認證培訓聯繫起來。該非營利組織與奧斯汀社區學院（Austin Community College）、勞動力解決方案（Workforce Solutions）、德州 建築商協會（Texas Association of Builders）和其他與職業相關的實體單位合作，替學生提供職業媒合，讓他們得以選擇最適合他們的技能和興趣的職業選擇。

斯賓賽說，「我真的很想接觸15、16、17歲的高中生，讓他們展現對未來的希望， 讓他們看到那些他們根本不知道的，巨大的職業生涯。」他說，「美國 承諾，若你願意努力工作並承擔責任，你應該能做到。」

根據教育數據倡議（Education Data Initiative）提供的數據，截至2020年，美國有4530萬人有學生貸款 。報告發現，為獲得學士學位，學生平均貸款額至少為3萬元。

儘管大學畢業生的學生貸款債務很高，但缺乏認證或大學學位的學生，在工資方面仍存在極大差距。

E3聯盟（E3 Alliance）2018年數據顯示，德州中部12%人只擁有高中文憑，或生活於貧困線以下，擁有學士學位者為4%。

對斯賓賽而言，發起「成就它」運動的目標，是幫助改寫關於需要哪些教育工具，才能確保擁有高質量職業。他說，並非人人都對上大學感興趣或有經濟條件，但高技能貿易職業的需求量大，工資往往更高。

該單位可評估一人在各領域才能與興趣，進而推薦他們所在地區特定職業選擇或課程。與相關單位合作，學生可獲得特定職業需求必須要的課程、相關費用和認證要求。

Nidia Heston和兒子Adrian利用「成就它」運動，幫助探索職業選擇。對本身患有殘疾的Adrian來說，上大學不再是唯一選擇，擁有一技之長是有益的。他對無菌處理作業相關職業吸引，今年春季進入奧斯汀社區學院提供的數週課程，以便獲得該領域相關認證。

斯賓賽說，這項計畫從德州中部開始，目標是在全國範圍內擴大該計畫，協助更多年輕人選擇職業道路，並與附近資源進行聯繫。他並表示，該非營利組織正建立虛擬和實體的「成就它」運動中心，整合來自社區合作夥伴資源。