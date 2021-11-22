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為戴口罩問題 德州婦被控攻擊空服員

編譯組／綜合報導 
德州婦人被控在飛往舊金山班機上，攻擊空服員。(圖截取自電視畫面)
德州婦人被控在飛往舊金山班機上，攻擊空服員。(圖截取自電視畫面)

一名德州婦人被指控在阿拉斯加安克拉治，飛往舊金山的聯合航空班機上，因為戴口罩問題攻擊空服員。她於11月12日在休士頓聯邦法庭出庭，面臨最高20年刑期。

根據加州北區代理檢察長辛德斯(Stephanie Hinds)新聞稿指出，現年50歲的杜頓(Debby Dutton)今年6月29日搭乘聯合航空由阿拉斯加飛往舊金山國際機場，飛航途中多次大聲喊叫，並推擠當時叫醒她丈夫、要求他戴上口罩的空服員。

在飛行過程中，機組人員曾多次在機上宣布，商用航班的聯邦口罩命令，並告知乘客，若乘客在睡覺時口罩掉落，空服員將會叫醒他們要求重新戴上口罩。根據控訴內容，空服員在經過走道收集垃圾並檢查乘客是否佩戴口罩時，輕敲杜頓熟睡丈夫的肩膀，杜頓起身對空服員大聲怒吼：「別碰我的丈夫，你為何叫醒他！」(You don't touch my husband, why you wake him!)

空服員嘗試解釋口罩政策，但杜頓持續尖叫並接近空服員、兩次用力推了空服員手臂。空服員告知杜頓停止、杜頓丈夫要求她回到座位。空服員隨後立即向機長報告此事，之後並因右手二頭肌肉瘀傷尋求治療。警察隨後面談多名乘客，他們證實空服員的說法。

在休士頓出庭是訴訟程序的第一步，法庭命令杜頓需在舊金山聯邦法院出庭、面臨因襲擊空服員而干擾飛行的指控。杜頓現已暫被釋放，訂於16日在休士頓聯邦法院出庭。若罪名成立，將面臨最高20年監禁與罰鍰，但定罪後的任何判決，都將考量聯邦量刑指引。

這次事件發生，正值今年不守規矩的乘客激增之時，其中許多案件涉及對機組人員的暴力襲擊。根據「聯邦航空管理局」(Federal Aviation Administration)自今年開始追蹤的數據發現，航空公司自1月1日至6月中旬期間，共報告約3000起乘客滋事案件，其中約有2300例涉及乘客拒絕遵守聯邦佩戴口罩的要求。

口罩 舊金山 休士頓

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