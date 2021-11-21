SB 8法仍有效 最高法院可望周一裁決

達拉斯晨報報導，德州 最具爭議的SB 8「德州心跳法」被放上法庭後，美國 最高法院日前對該案進行口頭辯論，一些人猜測最高法院可望於22日作出裁決。與此同時，這項法律至今仍有效。反墮胎 團體稱，該法上路後，每日可挽救約75至100名嬰兒生命。

德州心跳法9月1日生效，禁止德州婦女在檢測到胎兒心跳活動（通常約懷孕六周）後進行墮胎。在一些女性知道自己懷孕前，以及在最高法院50年的裁決，承認和保護約22至24周的標誌前，此一禁令就出現。

根據該法，任何「幫助或教唆」懷孕六周後尋求墮胎者，可被公民起訴，成功提起訴訟者可獲得1萬元。

該法案遭受各界爭議，拜登政府也要求最高法院阻止該法執行。美國最高法院10月將該案推上快速通道，盡快審查並裁決該案合憲性，同時於11月1日進行口頭辯論。日前人們開始猜測，法院最終可望於22日作出裁決。

德州大學法學院教授兼CNN首席最高法院分析師Steve Vladeck在推特上發文稱，「沒有『保證』我們會在SB 8案件中得到裁決，但我們肯定『有可能』」。

與此同時，該法仍有效。德州墮胎權利倡導組織Avow政治主管Caroline Duble表示，「SB 8法案在德州生效的每一天，對需要墮胎護理的德州人來說，都是一種諷刺和不公正。我們對法庭拖延那麼長時間感到沮喪，我們對他們處理這項法律的方式感到沮喪。」

另一方面，反墮胎團體每日都在慶祝該法的生效。德州生命權威媒體和傳播主管Kimberlyn Schwartz在一分聲明中說，「德州心跳法案生效的每一天都是勝利，因每日可挽救75至100名免於墮胎的嬰兒。」

法官們之所以花那麼長時間裁決該案，恐因該案獨特的執行機制。SB 8法案不是讓州政府執行法律，而是賦予私人公民控告醫師或任何幫助他人墮胎者的權利。

該法提出一個獨特的法律問題：州能否通過將執法權委託給公眾，保護法律免受聯邦法院的審查？

德州生命聯盟（Texas Alliance for Life）執行董事Joe Pojman說，「我猜最高法院對該法執行機制感到困擾，這種機制不僅適用於墮胎，還可能適用於槍枝權、言論自由、宗教表達等其他問題。」

儘管如此，近期一項研究發現，在SB 8法上路後第一個月，德州墮胎數量下降一半，這是德州近期墮胎史紀錄最大的降幅。