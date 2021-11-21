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奧斯汀投資商 收購前J.C. Penney總部計畫開發

編譯組／綜合報導

達拉斯晨報報導，位於奧斯汀的房地產投資商Capital Commercial Investments，近期購買位於普萊諾（Plano）Legacy商業園區（Plano's Legacy business park）的前J.C. Penney總部，並計畫翻新這座地標性建築物。這也是北德州今年最大的商業地產交易之一。

去年，該物業被Beal銀行（Beal Bank）的一個部門接管時，之前的業主正對位於達拉斯北收費公路以西的Legacy Drive的180萬平方呎辦公園區進行10億元的重建。Beal銀行替該計畫提供3億8000萬元資金。

如今，Capital Commercial Investments購買該處房產，並計畫立即進行大規模重新開發。

該投資商執行長Doug Agarwal說，「我們將為其添加許多便利設施。目前我們也有一個大約42萬平方呎的租戶計畫與我們合作，希望達成協議。」

「目前市場上有很多潛在租戶，我們將看到第一季度可望有大量交易。」

去年新冠肺炎疫情爆發，北德州辦公空間需求下降，但房地產經紀表示，隨著員工重返辦公室，愈來愈多企業尋找達拉斯-福和市一帶辦公空間。

Agarwal說，「1月、2月和3月，有很多人從加州搬來，我們已確定北達拉斯市場，有1500萬平方呎的辦公室租賃需求。」

前Penney總部興建於1990年代初期，是北德州郊區最大的辦公建築，如今Penney已搬出大樓。

科技公司NTT Data在園區占大部分辦公空間，「該公司表示有興趣擴張」Agarwal說。

除這棟建築物外，Capital Commercial還收購這些辦公建築物周圍40多畝土地，計畫用於零售、增設辦公室、公寓和酒店。

Agarwal說，總部位於日本的Miyako酒店（Miyako Hotel）計畫在現有辦公樓前興建一棟14層建築，並將於2022年開工，設有豪華的日式水療中心，和有名的壽司餐廳。

這項鉅額收購計畫，是Capital Commercial近期在北德州進行的第二次收購。2020年初，該投資商收購位於DFW國際機場南端的原美國航空公司總部。

這家總部位於福和市的航空公司，將其業務遷徙至360號州際高速公路以西的新園區後，這座佔地近140萬平方呎的綜合辦公園區，被搶購一空。

德州 投資 房地產

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