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教「批判種族論」挨批 北德州公立高中校長離職

【福和市訊】
柯利維爾傳統高中非裔校長被家長指控教導學生「批判種族理論」。(Colleyville Heritage HS網頁)
柯利維爾傳統高中非裔校長被家長指控教導學生「批判種族理論」。(Colleyville Heritage HS網頁)

德州一所公立高中的校長，被家長指控教導學生「批判種族理論」(Critical Race Theory)後，遭學區停職留薪，本周學區與他達成協議，他同意在2023年辭職。

詹姆斯惠特菲爾博士(Dr. James Whitfield)是柯利維爾傳統高中(Colleyville Heritage HS)的校長，這個學校絕大多數的學生是白人，但惠特菲爾是黑人。幾個月來惠特菲爾陷入批判種族理論的爭議中，白人家長指控他用這種理論給學生洗腦，家長向學區施壓，導致惠特菲爾被停職留薪，當地NBC電視台指出，在與學生面談後，並沒有找到惠特菲爾在學校教導批判種族理論的證據。

學區宣布，已與惠特菲爾達成協議，惠特菲爾將在2023年辭職，從現在到他辭職時，繼續讓他放有薪行政假。這項協議很特別，同意辭職但要2023年才生效，顯然學區不願與他上法庭爭訟，因此用這種妥協的方式，讓他還有一年多可領薪水，他則同意不對學區提訴。

惠特菲爾8日接受NBC採訪時指出，這個議題比他本人大得多，把真理(truth)教給學生並沒有錯，希望社區人士因這個事件而有更深更遠的認知，學校應該朝「包容」(inclusiveness)和「多元」(diversification)的方向前進，讓每位學生到學校來的時候都覺得受到歡迎，不能讓偏激的家長把孩子的教育強行劫走。從惠特菲爾這段發言，可以看出他同意批判種族理論，但艾伯特州長幾個月前已簽署法案，在德州的學校教這種理論現在是違法的。

學區 德州 教育

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