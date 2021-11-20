嫌外帶容器不夠耐熱 女竟向餐館店員潑熱湯

德州女子向餐館店員潑灑熱湯後離去，現已被警方逮捕。（KCEN）

德州天普 （Temple）一名女子11月7日，因為不滿外帶容器不夠耐熱，竟然向餐館服務員Jannelle Broland臉部潑灑熱湯，還好店員並無大礙，但希望大家尊重服務業第一線人員。

警方表示，該名到Sol De Jalisco外帶的女子抱怨她的湯太熱，連碗蓋都被溶壞了，但當店員試圖解釋時，女子卻直接將整碗熱湯朝店員撥過去，然後逕直拉門離開。該店已經禁止女子再來店內消費，警方也已逮捕該名女子。

服務員Jannelle Broland告訴KCEN電視台，這已經不是她工作六年以來第一次遭遇顧客無理對待了，她希望此事能讓所有人都注意到問題的嚴重性，店員不是穿著制服的機器人，大家都是人，顧客應該懂得禮貌與尊重。

不過，Jannelle Broland顯然不是特例個案。名為「It's a wage shortage, not a worker shortage.」的柏克萊加大 研究發現，自從新冠疫情爆發後，十個餐飲店員有八個遭遇過類似的事，導因往往是顧客不願配合防疫規定。

受訪的4000多名員工中，多數都面臨雙重困境，客人不尊重，老闆薪資過低。全美8月間共有430萬人離職，多數是餐廳與旅館員工。研究消費模式達30年的Lisa Miller認為，顧客太兇是離職的主要原因之一，調查團隊訪問的3萬9000多人中，74%覺得客人不夠尊重第一線員工。