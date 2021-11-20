美南銀行「愛護地球」繪畫賽 11人獲獎

美南銀行「愛護地球」繪畫比賽已於10月31日底截止，此次參賽者年齡層從4歲到15歲不等，共收件超過30幅以上，每幅作品皆具個人創思與特色，全部完稿參賽作品在美南銀行董事長李承穗、執行長Mark Simmons、和三位專業美藝家張要武老師、黃淑玲老師、Owen張老師等人共五人的審評結果，每組獲獎者名單及年齡如下，

A組-第二名Charlotte Lin 4歲獲獎金300元

B組-

第一名獎金500元：Maxine Xu 8歲

第二名獎金300元：April Cao 9歲

第三名獎金200元：Ella Chan 7歲

佳作二名，各得獎金100元，獲得者 Emma Chan 7歲 ／ Samantha Loo 8歲

C組-

第一名獎金500元：Caroline Fu 11歲

第二名獎金300元：Eatima Hussain 12歲第三名獎金200元：Yuna Yi 12歲

佳作二名，各得獎金100元，獲得者Aadya Manoj 12歲 / Annie Chen 13歲

繪畫比賽頒獎儀式將會以信件通知並擇期舉行。美南銀行同時將計劃從比賽組中的B組和C組第一名作品製成銀行職工T恤杉作為銀行社區服務義工或活動製服的同時也可以繼續宣導環保意識、愛惜大地的宣傳。

美南銀行(Member FDIC)至今創行24年，總部設於德州休士頓 中國城百利大道6901 Corporate Dr. Houston TX 77036, 在休士頓糖城、德州奧斯汀、達拉斯Plano和Richardson及加州 Anaheim等地區均設分行。以全面位服務提供商業和個人所需各類銀行業務。有關美南銀行最新資訊請參閱網站：www.swnbk.com。美南銀行總行地址6901 Corporate Dr. Houston TX 77036，電話: 713-771-9700