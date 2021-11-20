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休士頓地方公職決選 12月11日舉行

【休士頓訊】

休士頓11月2地方初選的決選日定於12月11日(周六)舉行，提前投票時間為11月29日(周一)至12月7日(周二)。

本次決選七項選舉，計有Bellaire 市議員、Missouri 市A區市議員、社區大學系統第八區理事、休士頓獨立學區第1區、第5區、第6區和第7區理事。

提前投票時間11月29日至12月4日，上午7時至晚上7時；12月5日中午12時至晚上7時；12月6日至12月7日上午7時至晚上7時。

選舉日的時間為上午 7 時至晚上 7時。晚上 7時前排隊的選民將被允許投票，即使他們的選票要到晚上才能投票。一旦宣布決賽選項，將同時宣布投票地點。

該部門將於11月19日開始向申請郵遞投票的哈里斯縣選民發送郵遞選票。本次決選的郵遞投票申請截止日期為11月30日。所有完成的選票必須在12月11日晚上7時之前投遞或蓋上郵戳。可以在此處找到申請郵寄選票常見問答。

請至HarrisVotes.com查詢更多信息，包括選票樣本和投票地點，並在Twitter，Facebook和Instagram上關注@HarrisVotes。

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