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德州政府施政 僅「自建邊界牆」獲過半認可

【奧斯汀訊】
德州政府近期施政，只有「自建邊界牆」得到過半數選民認可。(德州州長網頁）
德州政府近期施政，只有「自建邊界牆」得到過半數選民認可。(德州州長網頁）

8日新公布的一份民調結果指出，州政府近期的施政中只有「自建邊界牆」，得到過半數選民認可，「電力可靠性」、「公校教育」等方面的評分都非常低。

這項民調是由德州大學與德州論壇報(Texas Tribune)共同執行，是極有信譽的民調，有1200位登記選民參加。最負面的評價來自「電力可靠性」，2月份世紀大寒之後，只有18%的選民認為州政府應對方式良好，高達60%的受訪者認為，州政府到目前為止所做系統提升的工作令人失望。

認可水平第二低的是「產業稅」(property tax) ，只有20%的選民認為，州議會在調降產業稅方面有成果，有46%表示不認同；多數州民認為稅金降得太少。

另外，只有26%的選民認為公校教育良好；僅40%同意州府的新冠疫情應變措施妥當；認同水平第二高的是州政府維護人民擁槍權利的措施，正反兩面各是46%和32%。

艾伯特州長決定，用州政府經費與民眾捐款自建邊界牆的政策，得到53%選民支持，共和黨員中更有91%的支持率。2020年人口普查結果，顯示移民與西語裔人口組成大增，受調者中41%為這個現象感到樂觀，28%為此感到憂心。白人中樂觀和悲觀的各是46%和23%，31%沒有表示樂觀或悲觀。但在黑人中，為此感到樂觀的只有30%，感到悲觀的竟有44%之多。

身為受歧視的族群，黑人卻比白人更反對外來移民，這可能與一般人的直覺相反。但是從媒體所報導的黑人歧視與欺凌華裔事件之多來看，這項民調提供了合理的解釋，深感受人歧視之苦的人，不見得會因而不歧視別人，甚至還可能去欺凌更少數的人，以洩心中怨恨。

德州政府近期施政，最負面的評價是能源應對措施。(美聯社）
德州政府近期施政，最負面的評價是能源應對措施。(美聯社）

民調 歧視 黑人

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