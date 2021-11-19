萬聖節猶太教堂遭縱火 一州民兵涉案

德州州民軍一名士兵涉嫌縱火。(Texas Military Department)

奧斯汀一間猶太 教堂在萬聖節晚上遭人縱火 ，聯邦調查局FBI介入調查後逮捕一名18歲男子，他竟然是德州 州民軍(State Guard)的一名士兵。

執法單位在15日(周一)對這名嫌犯提控，這宗仇恨縱火案的詳情才首度公開。10月31日晚間9時，「以色列之家聚會所」(Congregation Beth Israel)外面裝設的錄相機拍到一名男子在教堂前下車，一隻手提著一個汽油桶，一隻手握著一捲衛生紙，他走到教堂行政辦公室門前鬼祟的行動，等火開始燒起來後，他跑回車上駕車離去。

這宗火災造成2萬5000元的損失，FBI隨即介入調查，在取得法院的逮捕令以後，執法人員在10日於中德州的聖馬可斯(San Marcos)一戶民宅中逮捕18歲男子富蘭克林賽克瑞斯(Franklin Barrett Sechriest)，在搜查時並找到許多證據，包括與錄像中相符的衣服，一張美國運通信用卡，他在9月6日用那張卡買了一個5加侖的汽油桶，以及一些製作汽油彈(Molotov cocktail)的物品。

警方還掌握了他的日記本，裡面有犯案的紀錄，譬如10月28日那天他寫了「正在找尋目標」，31日那天則寫了「我在猶太教堂放火」，他顯然自認是替天行道，他的車上有一張貼紙，上面除了納粹標誌卍之外，還呼籲眾人把猶太人殺光。

德州軍事局確認賽克瑞斯是州民兵第6旅的士兵，州民兵是無武裝的自願軍(unarmed voluntary force)，宗旨是給國民兵(National Guard)提供後援，有些州民兵後來升為國民兵。州民兵以書面聲明譴責賽克瑞斯，指出絕不會容忍官兵不當與違法的行為。賽克瑞斯被控聯邦級的縱火罪(arson)和地方級的縱火罪，他在15日從特拉維斯縣監獄轉送到聯邦監獄等候審判，他的保釋金被訂為10萬元。