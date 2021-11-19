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槍殺藍光裕夫婦3嫌獲保釋 華人舉辦晚會齊抗議

記者封昌明／休士頓報導
宏意法師在市府前廣場為藍光裕夫婦誦經。（記者封昌明攝影）
宏意法師在市府前廣場為藍光裕夫婦誦經。（記者封昌明攝影）

2018年在德州斯普林（Spring）華裔夫婦藍光裕(Bao Lam)、藍晶晶(Jenny Lam)夫婦在家中遭歹徒行刑式槍殺。行兇的三名嫌犯落網後不斷要求保釋，最近竟獲准，其中一嫌已離開監獄，消息傳出後，藍氏夫婦的家人和華人社區決定發出怒吼，11月17日在休士頓市政府前廣場舉行燭光晚會，除了紀念他們生前的善行，也向相關單位表示不滿。

(影音／主辦單位提供)

藍氏夫婦生前曾在玉佛寺長期擔任義工，出錢出力，廣獲好評，該寺方丈宏意法師為感念他們生前的善行，在續超法師、通弘法師及百餘位信眾的陪同下，在市府廣場前透過麥克風為他們的夫婦誦經，台下弟子隨著師父覆誦，現場一片祥和，很多民眾都表示，從來沒有看過有法師在市政府前誦經，令人佩服。

宏意法師稱讚藍氏夫婦，為人友善，待人大方，多年來有關寺內的大小事務他們都盡心盡力在做，而且為人謙虛，頗受同修們敬愛，他們的離世，不但是我們重大的損失，而且也是社區重大的損失，對於這場悲劇，玉佛寺未來將持續支持他們的家人，希望社區能更加祥和，民眾都能生活在安全的環境中。

德州眾議員吳元之則語帶忿怒的表示，再多的回憶也喚不回藍氏夫婦的離去，我們唯一能做的就是我們不僅要繼續努力工作，更要活得像他們夫婦那樣樂善好施，對未來充滿希望，熱愛社區的人群及他們的家庭。

吳元之強調，除了紀念他們 ，還要要求正義，大家來到這裡，就是要當局看到，我們不僅僅是悲傷而已，我們更是忿怒，他們錯誤的釋放嫌犯，讓正義無法伸張，所以大家才會聚在這裡發出怒吼，以後我們將不再保持沈默，我們要抗議，再有類似的事情發生，我們都會再次來到市府前廣場發出我們的聲音。

駐休士頓台北經文處副處長王韋龍、柯秘書、僑務委員劉秀美、中華公所共同主席黃泰生、80-20促進會黃登陸、西南管理區執行長李成純如、休士頓警局華裔副警長冼就斌、哈里斯縣選務處華裔召集人芮久玟等都到場表達關心之意。

晚會最後在超過200餘位民眾手持燭光，在車水馬龍的市府廣場噴水池前，合唱「月亮代表我的心」緬懷藍光裕夫婦，主辦單位也協調休士頓政府，在燭光晚會期間，民眾可以在市府周遭免費停車方便民眾出入，民眾在一片平和溫馨的氣氛中散去。

https://www.youtube.com/watch?v=g-wkDROKNAo

玉佛寺的方丈宏意法師（右五）、續超法師（右六）、通弘法師（右四）與百餘位信眾一同...
玉佛寺的方丈宏意法師（右五）、續超法師（右六）、通弘法師（右四）與百餘位信眾一同前往市府廣場誦經助唸。 （記者封昌明／攝影）
續超法師（右二）與信眾合影。 （記者封昌明攝影）
續超法師（右二）與信眾合影。 （記者封昌明攝影）
休士頓警局華裔副警長冼就斌（右二）與藍光裕胞姐詹藍慧芳（左三）等合影。（記者封昌...
休士頓警局華裔副警長冼就斌（右二）與藍光裕胞姐詹藍慧芳（左三）等合影。（記者封昌明／攝影）
多位藍光裕夫婦生前好友攜帶他們生前的照片一同紀念。（記者封昌明／攝影）
多位藍光裕夫婦生前好友攜帶他們生前的照片一同紀念。（記者封昌明／攝影）
駐休士頓台北經文處副處長王韋龍（右起）、黃登陸、朱群燕、李成純如、劉秀美等在市府...
駐休士頓台北經文處副處長王韋龍（右起）、黃登陸、朱群燕、李成純如、劉秀美等在市府廣場前合影。 （記者封昌明／攝影）
數百位民眾手持燭光紀念藍光裕夫婦。（記者封昌明／攝影）
數百位民眾手持燭光紀念藍光裕夫婦。（記者封昌明／攝影）

休士頓 華裔 德州

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