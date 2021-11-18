我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上訴法院裁定越權 OSHA暫停百人企業疫苗強制令

彭帥之信：中國官媒代發的「我很好」有3個疑點

校園掃毒 德州高中女校長下令拆廁所大門 嚇壞家長

奧斯汀訊
查維斯大學預修高中校長克莉絲汀娜韓津下令，把校內廁所外門拆掉。(Travis Early College High School網頁)
查維斯大學預修高中校長克莉絲汀娜韓津下令，把校內廁所外門拆掉。(Travis Early College High School網頁)

奧斯汀獨立學區的一所大學預修高中，女校長下令把廁所的外門拆掉引發議論，校長在給家長的信函中指出，她這招解決了學生在校使用毒品的問題。

根據奧斯汀CBS電視台的報導，「查維斯大學預修高中」(Travis Early College High School)校長克莉絲汀娜韓津(Christina Steele Hantgin)本學期下令，把廁所外門拆掉。這個消息後來被家長得知，引發社區議論，日前韓津校長致函家長解釋這項措施的原因，並表示當初應該先通知家長，就不至於引起父母親的疑慮。

韓津校長原本是用教職員來監管廁所，沒人使用時就把廁所鎖起來，但這項措施花掉教職員太多時間，所以她讓校工把外門拆掉，從走廊上不會看到個別隔間裡的情況，個別隔間的門也沒有拆除，所以沒有影響到隱私。她指出校園中的重大違規事件90%與毒品相關，自從拆除外門以後，到現在還沒有出現過重大違紀事件。

韓津校長指出，大多數的家長把孩子送到她所管理的這所學校，是希望孩子努力學習，為升上大學做準備，學生必須有安寧的學習環境，才能達到這個目標，因此學生安全是她的第一優先。由於這項施政相當另類，網友搜尋韓津校長的個人資訊，找到一張她年輕時的照片，長相可比電影明星。

就像美國多數市區學校一樣，學生絕大多數是少數族裔，該校的學生中83.4%是西語裔，白人與亞裔學生分別只有5.2%和1.7%，上次學測的結果，閱讀(reading)平均分數只有49分，但數學和科學各是88和81分。韓津校長擁有奧斯汀德州大學的學士學位、阿靈頓德州大學碩士學位。

德州 毒品 美國

上一則

大芝加哥消費旺 前半年花掉720億 得益於疫苗、紓困金

下一則

3學生用假地址讀菁英學校 芝公校開罰10萬

延伸閱讀

德州高中圖書館可借「色情書」 家長當眾朗讀一段

德州高中圖書館可借「色情書」 家長當眾朗讀一段
聯邦與州府鬥疫苗規定 政治介入教育 德州多數大學兩難

聯邦與州府鬥疫苗規定 政治介入教育 德州多數大學兩難
動用聯邦紓困金 德州撥款5億 補助低收入勞工托兒

動用聯邦紓困金 德州撥款5億 補助低收入勞工托兒
下令拆廁所大門 德州高中校長嚇壞家長

下令拆廁所大門 德州高中校長嚇壞家長

民主黨籍前聯邦眾議員歐洛克 宣布參選德州州長

民主黨籍前聯邦眾議員歐洛克 宣布參選德州州長
德州漢麻法規模糊 零售商「賣也不是、不賣也不是」

德州漢麻法規模糊 零售商「賣也不是、不賣也不是」

熱門新聞

許多朋友、民眾，在鄭少雄遭槍殺地點獻花致意。(特派員黃惠玲／攝影)

痛失愛子 鄭少雄母親情緒崩潰 正趕辦簽證來美

2021-11-12 13:12

曾在現場搶救鄭少雄 芝大醫師：當時他已無脈搏及呼吸

2021-11-11 15:30
周玉慧日前涉嫌殺害一雙兒女，當地檢方12日公布兩名死者因窒息而亡，裁定這起案件為謀殺案。(桑莫賽郡警方提供)

新州華母涉殺子女案死因結果出爐：兩幼兒窒息而亡

2021-11-12 14:38
原本準備感恩節後的蘇瑞茲(左)與女友弗蘭科，上個月相繼染疫過世。(youtube截圖)

婚禮變葬禮 芝城情侶染疫雙亡

2021-11-16 10:56
新澤西州的跨性別少女珍．諾里在性別重置的過程中，得到家人無條件的支持，亞馬遜將她的故事拍成紀錄片「Always Jane」並在Prime Video上播放。(Getty Images)

「誤住男性軀殼」的跨性別少女 亞馬遜拍成紀錄片

2021-11-16 14:40
芝大鼓勵學生、教職員，多多利用緊急通報設備(圖右前方白色柱子)。(特派員黃惠玲／攝影)

芝大又現持槍搶匪 1職員校園研究中心前遇劫

2021-11-12 11:19

超人氣

更多 >
8次讓打911看護不理 布碌崙9旬華翁離世 家屬告護理公司

8次讓打911看護不理 布碌崙9旬華翁離世 家屬告護理公司
對非裔輸亞裔無緣波士頓市長「失望」？美媒刪推文認錯

對非裔輸亞裔無緣波士頓市長「失望」？美媒刪推文認錯
孫道存喊「生命十分有限」想減刑 才不到一年就病逝

孫道存喊「生命十分有限」想減刑 才不到一年就病逝
高通膨元凶不是缺貨 是美國巨獸狂吃被噎到

高通膨元凶不是缺貨 是美國巨獸狂吃被噎到
張柏芝14歲兒子帥照曝光 側臉激似謝霆鋒

張柏芝14歲兒子帥照曝光 側臉激似謝霆鋒