校園掃毒 德州高中女校長下令拆廁所大門 嚇壞家長

查維斯大學預修高中校長克莉絲汀娜韓津下令，把校內廁所外門拆掉。(Travis Early College High School網頁)

奧斯汀獨立學區的一所大學預修高中，女校長下令把廁所的外門拆掉引發議論，校長在給家長的信函中指出，她這招解決了學生在校使用毒品 的問題。

根據奧斯汀CBS電視台的報導，「查維斯大學預修高中」(Travis Early College High School)校長克莉絲汀娜韓津(Christina Steele Hantgin)本學期下令，把廁所外門拆掉。這個消息後來被家長得知，引發社區議論，日前韓津校長致函家長解釋這項措施的原因，並表示當初應該先通知家長，就不至於引起父母親的疑慮。

韓津校長原本是用教職員來監管廁所，沒人使用時就把廁所鎖起來，但這項措施花掉教職員太多時間，所以她讓校工把外門拆掉，從走廊上不會看到個別隔間裡的情況，個別隔間的門也沒有拆除，所以沒有影響到隱私。她指出校園中的重大違規事件90%與毒品相關，自從拆除外門以後，到現在還沒有出現過重大違紀事件。

韓津校長指出，大多數的家長把孩子送到她所管理的這所學校，是希望孩子努力學習，為升上大學做準備，學生必須有安寧的學習環境，才能達到這個目標，因此學生安全是她的第一優先。由於這項施政相當另類，網友搜尋韓津校長的個人資訊，找到一張她年輕時的照片，長相可比電影明星。

就像美國 多數市區學校一樣，學生絕大多數是少數族裔，該校的學生中83.4%是西語裔，白人與亞裔學生分別只有5.2%和1.7%，上次學測的結果，閱讀(reading)平均分數只有49分，但數學和科學各是88和81分。韓津校長擁有奧斯汀德州 大學的學士學位、阿靈頓德州大學碩士學位。