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快被壓力壓垮？休士頓5禪意景點 助你找回平靜

編譯組╱綜合報導
Waterwall Park。（Wikipedia）
Waterwall Park。（Wikipedia）

覺得繁忙步調快壓垮你了，不妨抽空到休士頓地區的幾個景點走走，感受這些地方的禪意，讓心靈恢復平靜。

１，萊斯大學（Rice University）校園內的Twilight Epiphany。由建築師James Turrell設計，結合自然元素與鋼筋、水泥，利用LED照明營造出特別感受，尤其是日出前40分鐘的日出秀，與日落前10分鐘的日落秀特別值得一看。場地每周二休館，其他天都24小時開放，每段表演為時40分鐘。

Twilight Epiphany。（Rice University）
Twilight Epiphany。（Rice University）

２，Waterwall Park ，2800 Post Oak Blvd.，每天上午8時至晚間9時開放。64呎高的半圓形水牆，以7萬8500加侖的回收水持續傾注，讓人感受到都市中的自然感。穿過羅馬劇場式拱門後，再環繞水牆一周別具禪意。

3，Houston Arboretum & Nature Center，4501 Woodway Drive，每日上午7時至日落對外開放。長達1.76哩的步道Outer Loop Trail可以讓人在都市中感受自然環境，不論是鳥叫蟲鳴或是成群飛過的蝴蝶，都能給予心靈一番洗禮。

Houston Arboretum & Nature Center。（Troet...
Houston Arboretum & Nature Center。（Troetscher／Houston Arboretum & Nature Center）

4，Tranquillity Park，400 Rusk St.，24小時開放。在阿波羅11號登月成功後，寧靜海就成為創意來源。建物模仿月表高低起伏的地層，並以32層螺旋水階比擬火箭推進扇葉。日夜到訪都有不同感受。

Tranquillity Park。（downtownhouston.org）
Tranquillity Park。（downtownhouston.org）

5，The Rothko Chapel，1410 Sul Ross St.，周二至周日的上午10時至下午6時對外開放。Mark Rothko設計，利用自然光溫和照亮室內，無教派的原則也讓此處成為，大家都可以去靜思的地方。從外面的Broken Obelisk後方觀看兩者，能對多元宗教更會有體會。

Broken Obelisk。（Wikipedia）
Broken Obelisk。（Wikipedia）

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