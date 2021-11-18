演唱會釀悲劇 120人聯合提告 索賠7.5億 金額創新高

Astroworld Festival現場畫面。（KHOU）

休士頓 Astroworld Festival造成觀眾死傷慘重，其中120人決定提出告訴，要求歌手史考特（Travis Scott）、特別來賓德瑞克（Drake），主協辦方Live Nation、Apple Music、Epic Records等，聯合賠償7.5億元。此案是迄今為止索賠額度最高的訟案。

訴訟領銜律師巴茲比（Tony Buzbee）指出，這場活動從一開始就注定是場悲劇，所有相關各方都要負起責任，特別是那些到現在都還在從中牟利的個人與機構。

在本案之前已有零星提告，但本案索賠金額最高，而且巴茲比預告未來還代表100多名受害者提告。

巴茲比表示，他們獲得全美各方的協助，包括50多份證詞，與各個角度、長達數小時的錄影，在休士頓市警局重案組前巡官的協助彙整下，結果認定Astroworld Festival從一開始就注定失敗，「甚至在提交營運計畫之前，就已經漏洞百出」。

KHOU指出，7.5億元的賠償看來是個天價，但法界專家認為，以傷亡人數來說，這個金額合理，這類案件的賠償金額往往是天文數字。訟案列舉了多項重大疏忽，並以休士頓消防局的事故紀錄證明，現場狀況不斷惡化但主辦單位卻未中斷演出。

巴茲比強調，單憑這些報案紀錄就可以看出，當天一開場就有慘事發生，因此提告的原因正是，傷者與死者家屬想要釐清到底誰該負責，以及避免類似慘劇再度發生。