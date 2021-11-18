我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上訴法院裁定越權 OSHA暫停百人企業疫苗強制令

彭帥之信：中國官媒代發的「我很好」有3個疑點

為了拚連任 民主黨州眾議員吉倫倒戈共和黨

編譯組╱綜合報導
德州第31選區眾議員吉倫(左一)宣布離開民主黨，共和黨州長艾伯特(坐者)大表歡迎。（Ryan Guillen）
德州第31選區眾議員吉倫(左一)宣布離開民主黨，共和黨州長艾伯特(坐者)大表歡迎。（Ryan Guillen）

德州第31選區州眾議員吉倫（Ryan Guillen）日前在記者會上宣布離開民主黨，加入共和黨，並將以共和黨人身分尋求連任。

當天上午，德州州長艾伯特（Greg Abbott）出席記者會。來自德州佛羅雷斯維爾（Floresville）的艾伯特讚揚吉倫的舉動，稱民主黨政策，不再代表德州南部西裔社區的價值觀。

艾伯特說，這是州議會最嚴實的秘密，每個人都知道，吉倫卻是是貼著共和黨標籤的人，「我們很高興，他終於『出櫃』了。許多人聽到艾伯特「出櫃」說笑了出來。

吉倫說，他在民主黨人中長大，「在整個職業生涯中，創造繁榮的商業環境，捍衛第二修正案，與保護新生兒生命，是我代表所在地區的基石。」

他說，「經過與家人深思熟慮和祈禱後，我覺得我在財政上保守，親商的價值觀，不再與今天的民主黨一致，我將自豪的代表共和黨，競選第31選區眾議員。」

根據萊斯大學（Rice University）的調查，吉倫的競選團隊表示，這位眾議員的投票紀錄，是2021年州議會，所有民主黨人中最保守的。

吉倫在聲明中表示，他反對「華府特區民主黨」的價值觀，包括「削減警務人員經費、摧毀石油和天然氣行業、開放邊境等，這對我們住在德州南部的人來說，是災難性的。」

民主黨 德州 共和黨

上一則

3學生用假地址讀菁英學校 芝公校開罰10萬

下一則

經費吃緊 分配不公 賓州6鄉村學區告州府

延伸閱讀

民主黨籍前聯邦眾議員歐洛克 宣布參選德州州長

民主黨籍前聯邦眾議員歐洛克 宣布參選德州州長
德州公立學校口罩禁令 聯邦法院：違反身心障礙者法

德州公立學校口罩禁令 聯邦法院：違反身心障礙者法
挑戰州長 歐洛克獲高支持度 與艾伯特並駕齊驅

挑戰州長 歐洛克獲高支持度 與艾伯特並駕齊驅
艾伯特批學校圖書有情色內容 對學童不良影響

艾伯特批學校圖書有情色內容 對學童不良影響
聯合國要求德州減碳 州長艾伯特嗆：滾一邊去

聯合國要求德州減碳 州長艾伯特嗆：滾一邊去
3周5度… 川普愛管德州事 媒體點名這2人咬耳根

3周5度… 川普愛管德州事 媒體點名這2人咬耳根

熱門新聞

許多朋友、民眾，在鄭少雄遭槍殺地點獻花致意。(特派員黃惠玲／攝影)

痛失愛子 鄭少雄母親情緒崩潰 正趕辦簽證來美

2021-11-12 13:12

曾在現場搶救鄭少雄 芝大醫師：當時他已無脈搏及呼吸

2021-11-11 15:30
周玉慧日前涉嫌殺害一雙兒女，當地檢方12日公布兩名死者因窒息而亡，裁定這起案件為謀殺案。(桑莫賽郡警方提供)

新州華母涉殺子女案死因結果出爐：兩幼兒窒息而亡

2021-11-12 14:38
原本準備感恩節後的蘇瑞茲(左)與女友弗蘭科，上個月相繼染疫過世。(youtube截圖)

婚禮變葬禮 芝城情侶染疫雙亡

2021-11-16 10:56
新澤西州的跨性別少女珍．諾里在性別重置的過程中，得到家人無條件的支持，亞馬遜將她的故事拍成紀錄片「Always Jane」並在Prime Video上播放。(Getty Images)

「誤住男性軀殼」的跨性別少女 亞馬遜拍成紀錄片

2021-11-16 14:40
芝大鼓勵學生、教職員，多多利用緊急通報設備(圖右前方白色柱子)。(特派員黃惠玲／攝影)

芝大又現持槍搶匪 1職員校園研究中心前遇劫

2021-11-12 11:19

超人氣

更多 >
8次讓打911看護不理 布碌崙9旬華翁離世 家屬告護理公司

8次讓打911看護不理 布碌崙9旬華翁離世 家屬告護理公司
對非裔輸亞裔無緣波士頓市長「失望」？美媒刪推文認錯

對非裔輸亞裔無緣波士頓市長「失望」？美媒刪推文認錯
孫道存喊「生命十分有限」想減刑 才不到一年就病逝

孫道存喊「生命十分有限」想減刑 才不到一年就病逝
高通膨元凶不是缺貨 是美國巨獸狂吃被噎到

高通膨元凶不是缺貨 是美國巨獸狂吃被噎到
張柏芝14歲兒子帥照曝光 側臉激似謝霆鋒

張柏芝14歲兒子帥照曝光 側臉激似謝霆鋒