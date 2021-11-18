為了拚連任 民主黨州眾議員吉倫倒戈共和黨

德州第31選區眾議員吉倫(左一)宣布離開民主黨，共和黨州長艾伯特(坐者)大表歡迎。（Ryan Guillen）

德州 第31選區州眾議員吉倫（Ryan Guillen）日前在記者會上宣布離開民主黨 ，加入共和黨 ，並將以共和黨人身分尋求連任。

當天上午，德州州長艾伯特（Greg Abbott）出席記者會。來自德州佛羅雷斯維爾（Floresville）的艾伯特讚揚吉倫的舉動，稱民主黨政策，不再代表德州南部西裔社區的價值觀。

艾伯特說，這是州議會最嚴實的秘密，每個人都知道，吉倫卻是是貼著共和黨標籤的人，「我們很高興，他終於『出櫃』了。許多人聽到艾伯特「出櫃」說笑了出來。

吉倫說，他在民主黨人中長大，「在整個職業生涯中，創造繁榮的商業環境，捍衛第二修正案，與保護新生兒生命，是我代表所在地區的基石。」

他說，「經過與家人深思熟慮和祈禱後，我覺得我在財政上保守，親商的價值觀，不再與今天的民主黨一致，我將自豪的代表共和黨，競選第31選區眾議員。」

根據萊斯大學（Rice University）的調查，吉倫的競選團隊表示，這位眾議員的投票紀錄，是2021年州議會，所有民主黨人中最保守的。

吉倫在聲明中表示，他反對「華府特區民主黨」的價值觀，包括「削減警務人員經費、摧毀石油和天然氣行業、開放邊境等，這對我們住在德州南部的人來說，是災難性的。」