僑教中心辦「 i 台灣體驗營」 鼓勵美南青年返台服務

本次活動吸引近30位人士到場參加。（僑教中心提供）

為鼓勵美南地區青年返台或就地在台資企業服務，休士頓 華僑文教服務中心於11月13日舉辦「 i 台灣 體驗營」。當天除文教中心主任陳奕芳、副主任黃依莉外，駐休士頓辦事處經濟組組長徐炳勳、科技組組長游慧光及美南中國大專院校聯合校友會會長許健彬都到場參加。

當日活動由陳奕芳主持，駐休士頓辦事處處長羅復文因為另有行程，以視訊方式向與會者致意，表示僑界青年是國家未來的希望，感謝台資企業及僑團愛護青年；他也鼓勵青年多多參加僑社活動。這次活動中，徐炳勳說明我台灣對外國專業人才延攬及僱用法、台資企業在美南地區分布情形及目前營運狀態，歡迎青年積極返國就業投資 。游慧光則提供科技人才培育與延攬之最新相關政策、科技部重點業務及在各領域投資情形、研發及學術研究等訊息。

活動也邀請台資企業Applied Optoelectronics Inc. (AOI)、金城銀行及台塑美國公司德州廠人力資源主管到場介紹企業營運情形及徵才條件；講座結束後進行Q&A與經驗交流分享，就現場提問即時溝通互動。當天活動結束後，與會者都認為獲益良多，對於自身未來求職或創業的規劃相當有助益，並期盼文教中心之後能再舉辦此類活動。當天活動吸引近30位在職及在學的人士參加。