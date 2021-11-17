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把殺人當娛樂 21歲幫派行刑手 被判終身監禁

編譯組／綜合報導
遭兇手無辜殺害的受害人Javen Robinson。(Harris County檢察官辦公室)
遭兇手無辜殺害的受害人Javen Robinson。(Harris County檢察官辦公室)

21歲的幫派行刑手Kendrick Johnson近日因為謀殺而被判處終身監禁，檢方強調他把殺人當娛樂，因此牢獄中的每一年都是應得。雖然將Kendrick Johnson定罪的是2018年11月間槍殺時年18歲的DeLindsey Mack，但是還有另外七件凶殺案與他有關。

哈里斯縣檢察長歐格（Kim Ogg）表示，Kendrick Johnson似乎是藉由處決對手幫派的成員，鞏固他在幫內的地位，因此能幹掉幾個算幾個，Kendrick Johnson甚至還會去死者的喪禮盯哨，看看是否有其他目標現身。

歐格說，Kendrick Johnson參與的其他凶案至少還有七起，他的作為讓人無法置信，為何一個年輕人會以殺人為樂，而且以此自豪。將Kendrick Johnson定罪的案件離Lamar High School不遠，當時他藉由少女Keona Mouton約DeLindsey Mack出來見面。卻在DeLindsey Mack以為女生對他有意時，夥同其他兩人將之殺害。

DeLindsey Mack的父母原本以為兒子是個美式足球好手，轉學到Lamar High School是因為在Yates High School遭到幫派迫害，但事後才在社群平台上發現，兒子公然宣稱自己是黑幫成員，並與Kendrick Johnson是對手。

Keona Mouton在釣出DeLindsey Mack後，埋伏的兩名凶手現身，對DeLindsey Mack連續射擊，其中一人還在DeLindsey Mack倒地後站在他上面處決式射擊，DeLindsey Mack最後身中七槍死亡。Kendrick Johnson雖然定讞，但另一名槍手仍然在逃，駕駛Daveon Thomas與Keona Mouton另案起訴。

負責本案的檢察官Sarah Seely說，Kendrick Johnson是她見過最凶殘的黑幫成員，他把殺人當消遣，定罪的每一年徒刑都罪證確鑿，而且他不只傷害敵對幫派的成員，還波及無辜，包括Javen Robinson、Kenneth Roberson、Jarell Parnell，以及其他仍在調查中的受害者。因此如果有相關線索可向休士頓警局提供，或撥打專線713-222-TIPS (8477)。

幫派 社群 足球

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