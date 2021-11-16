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聯邦與州府鬥疫苗規定 政治介入教育 德州多數大學兩難

【奧斯汀訊】
政治鬥爭介入教育與學術研究，聯邦與德州因疫苗接種規定互鬥，大學進退兩難。(UT Austin臉書)
政治鬥爭介入教育與學術研究，聯邦與德州因疫苗接種規定互鬥，大學進退兩難。(UT Austin臉書)

政治鬥爭介入教育與學術研究，民主黨掌政的聯邦與共和黨掌政的德州，因疫苗接種規定互鬥，令許多德州的大學夾在進退兩難窘境。

德州有許多公私立大學接受聯邦政府的學術贈款(grants) ，贈款合約中規定，聯邦可以有權管轄某些方面的運作，強制打疫苗(vaccine mandate)現今在德州成了焦點。拜登所發布的行政命令規定，凡是接受聯邦25萬元以上的大學，至少必須強制某些學校員工在12月8日以前完成接種，不符合規定的專案，贈款可能被取消或收回。德州所有大學接受聯邦的贈款，加起來每年有數十億元之鉅。

其他州的大學大多接受聯邦的強制令，要求員工如期完成接種，但德州州長似乎盡力跟聯邦作對，艾伯特不只規定公家機構不可強制員工打疫苗，甚至企圖對私人企業也施其鐵腕。總部設於德州的西南航空(Southwest Airlines)與美國航空(American Airlines)日前已經宣布，以聯邦所下的規定為準，讓州長碰了個大釘子。

德州公立大學的校長與理事，州長都有聘雇與開除的權力，可想而知他們不願卯上艾伯特。這些學校目前仍在靜觀其變，但學校的律師團已開始商議應對策略。伊利諾大學法學院勞工法教授李洛伊(Michael LeRoy)指出，聯邦和州政府之間出現衝突的情況雖然不少，但範圍如此廣闊、金額如此之高的卻是史無前例，最後還可能會鬧上法庭。

絕大多數的大學已公開宣布接受聯邦的疫苗強制令，包括亞利桑那州的多所大學、賓州州立大學(Penn State) 、德拉瓦大學(University of Delaware)等。堪薩斯大學(University of Kansas)和阿拉巴馬州的奧本大學(Auburn University)已宣布，將執行聯邦政府的疫苗強制令。

德州 疫苗 聯邦政府

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